Российский оккупант взлетел высоко над землей после удара украинских воинов 3 10.05.2023, 10:44

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Иллюстративное фото

Эффектную работу ВСУ зафиксировал беспилотник.

Аэроразведка 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны сняла в Бахмуте рекордный «полет» оккупанта. После успешного поражения ВСУ позиций захватчиков один из них после удара подлетел в воздух очень высоко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эффектную работу украинских артиллеристов зафиксировал беспилотник, из-за которого корректировалась атака.

В кадр камеры попал и момент, когда тело одного из оккупантов высоко подбрасывает вверх и отбрасывает от места взрыва на несколько десятков метров.

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