Российский оккупант взлетел высоко над землей после удара украинских воинов

Российский оккупант взлетел высоко над землей после удара украинских воинов3
- 10.05.2023, 10:44
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Эффектную работу ВСУ зафиксировал беспилотник.
Аэроразведка 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны сняла в Бахмуте рекордный «полет» оккупанта. После успешного поражения ВСУ позиций захватчиков один из них после удара подлетел в воздух очень высоко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эффектную работу украинских артиллеристов зафиксировал беспилотник, из-за которого корректировалась атака.
В кадр камеры попал и момент, когда тело одного из оккупантов высоко подбрасывает вверх и отбрасывает от места взрыва на несколько десятков метров.