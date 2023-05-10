Кто из белорусов будет отдыхать, а кто работать 13 мая в субботу? 1 10.05.2023, 10:51

Пояснение Минтруда.

В Министерстве труда и социальной защиты напомнили белорусам, кто будет работать, а кто будет отдыхать 13 мая в рабочую субботу. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что рабочий день с понедельника, 8 мая, перенесен на субботу, 13 мая. В ведомстве акцентировали внимание на том, что переносы рабочих дней касаются только тех сотрудников, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели и у них предусмотрены два выходных дня. Это суббота, а также воскресенье.

Если у сотрудника 8 мая попал на период отпуска (речь идет о трудовом и социальном), то 13 мая для него нерабочий день. Если 8 мая выпало на период временной нетрудоспособности сотрудника, то в этом случае 13 мая также будет нерабочим днем.

В ведомстве отметили, если сотрудника приняли на работу в период с 10 по 12 мая, то для него 13 мая будет нерабочим днем. В том случае, если 13 мая попадает на период отпуска (или трудового, или социального), то является нерабочим днем. Если 13 мая попал на период нетрудоспособности работника, то он также является нерабочим днем.

В Минтруда сказали, что в том случае, если 8 мая выпал на служебную командировку, повышение квалификации, подготовку и переподготовку, то 13 мая, суббота, является рабочим днем.

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