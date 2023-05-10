Рогозин унизил Кремль из-за файер-шоу в Москве 4 10.05.2023, 10:55

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Дмитрий Рогозин

Бывший глава «Роскосмоса» припомнил Путину главные поражения в войне.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал Кремль за яркие фейерверки в Москве на 9 мая и «ткнул носом» российскую армию за все поражения в Украине.

Гневной тирадой он отметился в Telegram, передает УНИАН.

В своей публикации Рогозин упрекнул «своим коллегам в Москве», что салют запустили в честь прошлых побед СССР и указал, что «настоящих» достижений армия РФ на фронте все еще не показала: «Вчера, говорят, в Москве салют был. Что, Бахмут взяли, освободили Донбасс? Киев капитулировал?», - перечислил Рогозин.

Он признал, что у оккупантов «очень большие» проблемы на фронте и призвал вместо гуляний сосредоточиться на войне.

«А... Это, оказывается, в честь прошлых побед СССР... Мне кажется, коллегам в Москве надо сосредоточиться на проблемах текущей войны и нашего фронта. А они есть и очень большие», - указал он.

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