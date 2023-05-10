«Эта энергия молодости, беззаботности и безграничного позитива заряжает нас всех» 2 10.05.2023, 10:59

иллюстративное фото

Истории белорусок, родивших «для себя».

Как появились на свет дети Филиппа Киркорова или двое наследников Криштиану Роналду знают все. Но не только известные люди становятся родителями, намеренно исключив партнёра противоположного пола из процесса воспитания ребенка. Журналисты vitebsk.biz нашли двух витебских мам, родивших «для себя». Эти женщины стали матерями — одиночками не по воле судьбы, а сделав свой осознанный выбор. И поделились с нами своей историей.

Анна, 59 лет

Женщина, родившая после 25-ти, тогда считалась «старородящей». А родившая без мужа — почти асоциальным членом общества.

Я родила свою дочь в 90-е — крайне непростое время. И не только потому, что многое купить было трудно, а многое просто невозможно. Сказывалось и ментальное наследие не так давно распавшегося СССР.

Мне было 30. Умница и красавица с кучей непостоянных ухажеров. Почему не сложилось на личном фронте — вопрос для меня сложный. Но не сложилось и всё тут. Особой финансовой состоятельностью я тоже похвастаться не могла — всё как у всех. Была работа, была зарплата — и это уже можно было считать нормальной жизнью.

Я помню, как чётко осознавала — я не хочу остаться одна. Это было что-то на грани паранойи. Почему-то в голове не было мыслей, что я ещё могу встретить достойного мужчину. А вот мысль, что я хочу иметь ребёнка, не давала покоя ни днем, ни ночью.

Это была случайная связь. Я никогда этого не скрывала. Только потом я узнала, что он женат, что у него двое детей. Мне было всё равно. Я не собиралась ничего требовать, не собиралась разрушать чужую семью. Сам факт случившегося и то, что я забеременела в день, когда риск зачатия менее 1% — всё это было для меня чудом.

Новость о беременности семья восприняла неоднозначно. Мама была категорически против моей идеи рожать для себя, да ещё и в такое время! Ребром поставила вопрос об аборте. Спас меня семейный совет — мужская часть семьи выступила за то, чтобы я смогла стать мамой.

«С рождением малышки началась новая жизнь. Не только для меня, но и для бабушки с дедушкой — мы жили вместе. В доме поселилась радость, поселилось счастье».

Не скажу, что в женской консультации или роддоме ко мне относились как-то не так. Но я не особенно распространялась. Беременная, якобы замужем, а дальше — не ваше дело. Проверять бы никто ничего не стал. В свидетельство о рождении вписали первые пришедшие на ум данные.

Мы жили небогато, но растили девочку всей семьей. Государство почти не предоставляло помощи, да я её и не ждала. Помогали мои родители и родной брат. Да, в дочкином шкафу не висело по десять новых платье. Зато у неё была наша безграничная любовь и забота. А уж бабушка — та просто обожала и обожает внучку. Всё в жизни тогда обрело какой-то новый, иной смысл. Любая работа, любая подработка, за которую бралась и я, и мои родители — всё это было совсем не в тягость. А мы, бывало, и полы мыли, и в поле работали. Ведь это было для неё: для её настоящего и будущего, для её радости, для её благополучия.

Дочка выросла замечательным человеком. Круглая отличница, добрая и порядочная девочка. Закончила университет, устроилась на хорошую работу. Вокруг неё всегда кипит жизнь. Эта энергия молодости, беззаботности и безграничного позитива заряжает нас всех. И хочется жить, жить и жить и ещё раз жить!

Моя дочь — моя поддержка, моя опора. Ни одной секунды я не жалела, что родила вот так — просто для себя. Хотя сейчас все это кажется какой-то авантюрой. Дочка знает правду — правду я никогда не скрывала. У неё есть жизнь, мы есть друг у друга — и никакая другая правда нам и не нужна.

Анастасия, 41 год

Решение родить я приняла через много лет после сложного развода. Именно тогда, в браке, заводить детей не решалась. Причина банальная — нам с супругом едва хватало денег на собственные нужды.

На днях сынишке исполнилось 4 года. Он родился, когда мне было 37.

Это было ЭКО (беременность случилась со второй попытки) с донорским материалом. Дорогая, сложная и неоднозначная с точки зрения этики процедура. Я не знаю и никогда не узнаю, кто отец ребенка. Да это мне и не нужно.

Когда я встала на ноги с финансовой точки зрения, новые отношения заводить не стала. Решила, что у меня родится ребенок — и он будет моей семьей. Да и мама с папой давно ждали внуков. Сейчас у меня успешно развивается пусть и маленькое, но своё дело. Оно приносит мне хороший, стабильный доход. Я могу обеспечить себя, помогать семье и растить ребенка.

Во время беременности и после родов мне задавали много вопросов. Но не семья и друзья (они все знали с самого начала и очень меня поддерживали), а знакомые и даже соседи.

«Как ты ему всё объяснишь? А что будешь говорить, когда он спросит про папу? А как ты будешь растить ребенка без отца? Хочешь, чтобы мальчик рос в „бабьей яме“»?

Боже мой! Да разве все дети в нашей стране растут в полной семье? Оглянитесь вокруг, зайдите на любой женский форум. Тысячи историй об отцах, которым не нужны собственные сыновья и дочери. Огромные долги по алиментам, какой-то устрашающий процент разводов. Куча женщин тянут себя и ребёнка на копеечную зарплату. Я уж не говорю про алкоголичек, рожающих 5-го малыша на произвол судьбы. Очень интересно, донимают ли их такими вопросами…

Я вполне могу назвать себя обеспеченной женщиной. Мой сын ни в чем не нуждается, у меня есть накопления на его будущее. Я смогу дать своему мальчику всё — и хорошее образование, и море своей любви и поддержки. Без помощи не остаюсь никогда — помогают родители. Сейчас у меня есть мужчина. Кто знает, может быть, у сына появится папа? Но если и нет — моя задача вырастить его хорошим человеком и дать путёвку в жизнь. Это для меня значит куда больше, чем забивать себе голову мыслями типа «что мне ему сказать про папу»?

Обе героини — вполне счастливые матери. А что думаете вы о рождении детей «для себя»?

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