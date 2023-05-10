Конфуз с парадом 1 Михаил Брошин, «Салідарнасць»

10.05.2023, 11:07

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency

Кремль надорвался, пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре.

Традиционно Москва отмечает 9 мая с размахом. Но в этот раз программа торжеств оказалась предельно скомканной.

Праздничный парад продлился гораздо меньше обычного. По Красной площади из танков проехал только антикварный Т-34. Воздушная часть парада и вовсе была отменена. Как и шествие «Бессмертного полка».

В этой ситуации кремлевская пропаганда попробовала перебить негативную повестку. Из рукава достали «козырь» в виде глав государств СНГ, приехавших в российскую столицу.

«Присутствие на параде в Москве такого количества лидеров постсоветских стран – серьезный успех Путина и МИД РФ. Не произошло внешнеполитической изоляции Кремля. Важный момент – демонстрация главами Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, Армении признания символического значения Великой Победы как общей скрепы», – пишет телеграм-канал Политбюро 2.0, принадлежащий одному из самых влиятельных российских политтехнологов Евгению Минченко.

Телеграм-канал «Брифинг» цитирует слова источника из МИДа РФ, который также объявил визит этой компании в Москву «несомненной победой российской дипломатии». На этом основании на парад даже попытались навесить «международный статус», что, конечно, очень забавно.

А член российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков и вовсе заявил, что «в параде победы на Красной площади принимают участие лидеры почти всех бывших союзных республик». На самом деле, приехала ровно половина: 7 из 14 (плюс российский президент как принимающая сторона).

Но успех ли это российских властей? И вообще успех ли?

Начнем с ответа на первый вопрос. Тот же Марков сообщает: «Еще два дня назад только лидер Киргизии был готов приехать на парад 9 мая в Москву. А в последний день все вдруг резко приехали. Все гадают почему? Главная версия – что лидер Китая Си очень попросил лидеров стран Средней Азии обязательно приехать в Москву».

О роли КНР пишет и «Брифинг»: «Москва просила Пекин надавить на глав Центральной Азии с целью присутствия 9 мая на Красной площади. Китайские дипломаты провели личные встречи с главами государств и просили их приехать в Москву. Также китайское посольство в Тегеране просило администрацию президента Ирана повлиять на Пашиняна, чтобы он приехал в Москву 9 мая».

То есть Кремль уже даже не в состоянии сам убедить руководителей стран СНГ приехать на парад в Москву. Чтобы собрать их там, нужна помощь Китая. Если это «победа», то что тогда провал?

Впрочем, даже совместные усилия КНР и РФ дали предельно скромный результат. Список гостей лишь подчеркнул обрушение уровня торжеств. Приехали только те, у кого практически не было возможности отказаться.

Для сравнения: на параде в 2005-м присутствовали:

президент США;

канцлер ФРГ;

президент Франции;

председатель КНР;

премьер-министры Италии, Индии, Японии;

и еще ряд высокопоставленных гостей.

Почувствовали разницу?

Назвать приезд в Москву лидеров государств ОДКБ и Средней Азии «домашней заготовкой», которую Кремль продемонстрировал прежде всего G7, конечно, можно: клавиатура все стерпит. Но всерьез сравнивать «большую семерку» с московской «восьмеркой», разумеется, невозможно.

По сути, на конфуз с парадом наложился еще и внешнеполитический: зазвав в гости лишь мелких автократов, Россия продемонстрировала слабость, а не силу. А главным инфоповодом, связанным с визитерами, стал слух о проблемах со здоровьем у Александра Лукашенко.

Кремль пытался сделать хорошую мину при плохой игре. Но надорвался даже в рамках этой не самой сложной миссии.

Михаил Брошин, «Салідарнасць»

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