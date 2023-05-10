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У памятника Жукову в Казахстане 9 мая установили унитаз

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  • 10.05.2023, 11:19
  • 1,392
У памятника Жукову в Казахстане 9 мая установили унитаз

Символический предмет принес местный активист в шапке с гербом Украины.

В казахском городе Уральск возле бюста советского маршала Георгия Жукова появился унитаз, ставший из-за массового мародерства среди ВС РФ в Украине символом современной российской армии.

Об этом рассказали в местном Telegram-канале БАСЕ, опубликовав соответствующие фото.

Как сообщается, унитаз Жукову принес активист Жаннат Ахмедьяров, поддерживающий Украину и выступающий против российской агрессии.

«Таким образом, он выразил свое отношение к фашистскому советскому режиму, а заодно и к Путину», — говорится в комментарии к обнародованным снимкам.

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