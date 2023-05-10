«Выжила из дома одних и взялась за других» 8 10.05.2023, 11:26

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Минчане рассказали об интригах конфликтной соседки.

Когда-то эта обыкновенная с виду панелька на улице Казинца была общежитием для работников аэропорта — летчиков, бортпроводников и прочей воздушной элиты. Потом квартиры приватизировали, и их стали продавать простым смертным. Так собственными метрами в доме обзавелась семья Виктора, став вместе с этим одной из сторон очередного соседского конфликта, пишет onliner.by.

«Боимся лишний раз вздохнуть»

— Вместе со своей девушкой Аленой я переехал сюда в октябре. До этого квартира сдавалась, а еще раньше тут жила моя мать, — вспоминает Виктор. — Уже тогда у нее случались стычки с соседкой снизу Оксаной (имя героини изменено. — Прим. Onlíner). Однажды мама ее серьезно затопила. Естественно, полностью оплатила ремонт, после чего эта женщина стала хитрить: брызгала водой на свой потолок и снова требовала денег.

Когда в квартире поселилась молодая пара, проблемы никуда не исчезли. Наоборот, конфликты стали возникать чаще. Парень начал приводить в порядок «подуставший» интерьер: по его словам, работал только в дневное время, но соседке это все равно не нравилось.

— Она была уверена, что у меня подпольный производственный цех. Постоянно набирала в 102 и жаловалась, что я по ночам собираю мебель. К нам раз пять приезжали сотрудники милиции — конечно же, ничего противозаконного не нашли. Да и саму Оксану и ее сына я пускал внутрь, чтобы они удостоверились: никакой мастерской дома нет. Видимо, очень зря. После этого она написала заявление в ЖЭС — якобы у нас в квартире незаконная перепланировка (мы убрали двери на балкон, утеплили его и оборудовали там спальное место). Нас проверяла комиссия, которая нарушений не выявила: все соответствует техпаспорту.

Виктор утверждает, что соседка написала на него около 30 заявлений в РУВД, дважды платила штраф за ложные вызовы.

— Ничего не изменилось, когда ремонт закончился, — добавляет Алена. — Раз в несколько дней Оксана кричит, что мы не даем ей жить. Из-за плохой звукоизоляции дома нам слышно все, что она говорит. Причем в выражениях соседка не стесняется: мы и алкашами успели стать, и дебилами… А ведь у нас совершенно обычный быт: да, мы ходим по комнатам, да, где-то может что-то упасть… Иногда у нас гостит дочка Вити, которая может немного побеситься (ее Оксана окрестила мартышкой). Но все это происходит до 23:00. Мы боимся лишний раз вздохнуть. Недавно обедали на кухне, отодвинули стул — снизу уже стучат шваброй в потолок.

Периодически Оксана, а иногда еще и ее сын, поднимаются наверх, чтобы обсудить проблему с глазу на глаз, однако диалог на повышенных тонах быстро перерастает в очередной скандал.

— Она голосит, что из-за нас у нее все стены в трещинах, а люстра еле-еле держится. Это неправда. Как-то она начала бить меня полотенцем, а один раз плюнула в мою сторону, — не скрывает удивления минчанин.

Ситуация дошла до того, что Оксана звонила в службу такси, где трудится Виктор, и жаловалась начальству, что его машина мешает другим жильцам дома. Пришлось оправдываться.

— Грозилась, что обратиться в администрацию района, и тогда меня уволят, ведь «таким больным нельзя работать в такси». Она каждый день, когда я иду к машине, следит за мной из окна. Может выпалить что-нибудь неприятное. Например, зачем я покрасился как альбинос?

Парень и девушка в растерянности: разрешить мирно этот конфликт никак не получается.

— Я была на консультации у юриста, спрашивала, что можно сделать. Оказалось, практически ничего. Единственное, что мы попробовали, — написали заявление в милицию. Засняли, как Оксана в очередной раз нас оскорбляет. Но участковый факта административного правонарушения не зафиксировал, — разводит руками Алена.

Штрихи к портрету добавляет еще одна жительница дома Раиса Николаевна. Она появилась здесь практически одновременно с Оксаной, так что многое о ней знает.

— Порой она и меня доставала, и моих квартирантов, которым я сдаю жилье. Но я ее быстро поставила на место. А вот одной семье на этаже повезло меньше: соседка сцепилась с дочкой медсестры — что-то ей не понравилось. Наводила на нее напраслину: что она наркоманка и прочее. Ругались они, ругались… В какой-то момент мать девочки не выдержала, продала недвижимость, и они съехали. Выжила одних соседей, теперь, видимо, принялась за других, — рассказала женщина.

«Не спала целый год»

Нам удалось поговорить и с самой Оксаной. Когда мы позвонили в квартиру, дверь открыла женщина лет 70. Услышав, кто мы и зачем пришли, впустила нас внутрь. Вот с чего начался ее рассказ:

— Раньше сверху жила женщина, злоупотреблявшая алкоголем. К ней приходили всякие… Ночью выскочит на балкон и кричит: «Ратуйте, убивают!» Дралась, спать не давала. Как-то затопила меня: десять дней свет нельзя было включать, потому что из розеток искры сыпались.

— Но она ведь оплатила вам ремонт… — прервали мы.

— Денег она никаких не давала, не надо сочинять! — отрезала Оксана и продолжила повествование: — Потом она уехала, подселила сына. Он квартиру полностью переделывал и почему-то только ночью! Сверлил, переставлял что-то… Не знаю, что у него на уме, может, ему так было выгодно. Я по-хорошему к нему обращалась: «Ты же знаешь, что есть закон — ночью и по выходным шуметь нельзя. Ты же не в деревне, это не твой дом частный». У нас звукоизоляция очень плохая, все слышно, даже когда он ходит… Ходили к нему с сыном по ночам, делали замечания — не помогло.

— Ваш сосед утверждает, что вы не просто делали замечания, а оскорбляли его, в том числе нецензурно…

— Разговора у нас не получится. Мне ясно, чью вы сторону приняли, натасканные этим соседом…

— Мы ничью сторону не принимали. Просто пытаемся разобраться: вы его оскорбляли или нет?

— Если зашла речь насчет оскорблений, он, перед тем как уходить из дома, раз десять стучит себе в пол, а мне в потолок. Назло мне. Я смотрю в окно, думаю: что с ним? Он поднимает морду, улыбается и пальчик мне показывает… При людях!

Оксана заверила, что сосед не давал ей спать целый год.

— Сын преподавал в интернате, где учатся больные дети, ему надо было высыпаться… Мы ему и шваброй стучали. Я просила: «Ну имей ты совесть, делай все хотя бы до 11 вечера». Друзья к нему приходят, тоже очень шумят. Я поднялась наверх однажды, так его сожительница в стельку пьяная выбежала и давай на меня: «Ты, старуха, пошла ***** (куда подальше. — Прим. Onlíner)». Разве это нормально?

По словам женщины, она не раз обращалась в милицию, но сосед отказывается пускать сотрудников в квартиру.

— Я собираюсь подавать на него в суд — за оскорбления, за то, что снимал меня без разрешения.

— А у вас есть какие-то доказательства? Может быть, видео- или аудиозаписи…

— Какое видео? Это вы крутая, а мне 70 лет, у меня телевизор, и все. Вот стучат они, как я могу это на видео записать? Это вы навороченные, привыкли вот так, а мы люди пожилые… — объяснила Оксана и вдруг резко перевела тему: — А вы ему задавали вопросы, прежде чем явились ко мне?

— Конечно задавали.

— Вы вот такие странные, извините… Может, родственники его?

— Мы никакие не родственники и задаем обычные вопросы.

— Вы сына дождитесь, он не так будет с вами беседовать, как я. Он вас просто выгонит, — в голосе собеседницы чувствовались нотки раздражения. — Почему вы со мной так разговариваете? Я с вами не должна говорить, не должна вас в квартиру впускать. А вы пришли и меня обвиняете.

Мы попытались успокоить пенсионерку, но, увы, у нас ничего не получилось. Она стала жаловаться на больное сердце, так что мы решили не испытывать судьбу и ретировались. Но на всякий случай оставили контакты редакции: вдруг сын Оксаны тоже захочет с нами пообщаться. Будем держать вас в курсе.

Что делать, если соседи на вас жалуются, но вы уверены, что не шумите?

Юрист Иван Райкевич советует отправляться в суд и пытаться привлечь соседа по статье 153 «Защита чести, достоинства и деловой репутации» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. По этой статье вы можете получить моральную компенсацию и возмещение убытков (расходы на поездки в ЖЭС, на услуги адвоката и другое).

— Соберите доказательную базу, что претензии вашего жалобщика не обоснованны. В роли доказательной базы могут выступать, например, отсутствие фактов привлечения к ответственности за нарушение покоя других граждан, показания соседей и так далее. На суде можно сказать, что вы из-за необоснованных жалоб испытывали чувство неловкости, стыда, унижения. Если не знаете, как действовать, рекомендую идти в суд вместе с адвокатом.

Несколько раз вызывал милицию на шумных соседей — не помогает. Можно ли подать на них иск в суд?

За шум ночью с 23:00 до 7:00 протокол составляют сотрудники милиции. Они же и рассматривают административное дело. В остальных случаях это могут быть должностные лица местных исполкомов, администраций районов (они также могут действовать через жилищно-эксплуатационные организации). И тогда материалы об административном правонарушении передают на рассмотрение непосредственно в суд.

Если соседи затихают к приезду милиции и так происходит регулярно, граждане вправе фиксировать нарушение любым способом, в том числе с помощью видеокамеры или диктофона. При этом в самом начале записи нужно предупредить нарушителей о произведении данной процедуры. Материалы следует предъявить органу, ведущему административный процесс. Оценку записям даст суд в зависимости от ситуации.

Как вариант, можно привлечь других соседей для дополнительной фиксации нарушения.

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