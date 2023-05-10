Под Бахмутом дрон взял в плен последнего живого россиянина из группы пехотинцев 1 10.05.2023, 11:31

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Эксклюзивное видео.

На Бахмутском направлении во время операции по уничтожению вражеской пехоты последнего живого российского оккупанта удалось взять в плен с помощью дрона. Поняв, что выхода нет, рашист должен был следовать за беспилотником, чтобы сдаться ВСУ.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал Олесь Маляревич, младший сержант 92 бригады, роты ударных беспилотных авиационных комплексов и артиллерийской разведки.

Он подчеркнул, что под Сватовым ситуация стабильная – там проводится контрбатарейная борьба и вместо контрнаступательных действий враг уже готовится к обороне, в то время как на Бахмутском направлении идет борьба за дорогу жизни Часов Яр-Бахмут. Пока украинские бойцы имеют определенные успехи: враг отброшен от дороги и она надежно защищена. При этом у противника нет снарядного голода, он бросает все в бой, но добиться успеха ему не удается.

Олесь Маляревич рассказал, как с помощью дрона удалось взять в плен последнего живого пехотинца.

«Вчера во время операции по уничтожению пехоты последний пехотинец, поняв, что спасения нет, поднял глаза и стал молиться на дрон, чтобы его не убивали. Тогда командир бригады написал записку, чтобы он сдавался и шел за дроном. Ее сбросили к нему. Он показал сначала: я не пойду, меня убьют. Тогда ему бросили еще одну гранату, чтобы он понимал, что его в любом случае убьют. И тогда он пошел в сторону дороги и там дался в плен ВСУ», — рассказал младший сержант 92 бригады.

Он также добавил, что украинские войска каждый день получают новую технику от Минобороны и маленькие дроны от волонтеров, которые используются для бомбардировок.

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