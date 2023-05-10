Путин впервые отреагировал на атаку дронов на Кремль 3 10.05.2023, 11:34

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В заявлении главы РФ много нестыковок.

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал атаку дронов на Кремль, и заявил, что в этом якобы «нет ничего особенного».

Об этом со ссылкой на «Агентство Новости» сообщает nv.ua.

Путин сообщил, что якобы «не придал большого значения» атаке дронов на Кремль.

Пропагандист Андрей Колесников, который присутствовал на встрече с диктатором, рассказал, что, по словам Путина, в этом беспилотнике «нет ничего особенного».

Однако эти слова контрастируют с беспрецедентными мерами безопасности, которые 9 мая были на Красной площади. Например, на пути от метро до трибун нужно было пройти через четыре уровня проверки. У одного журналиста отобрали мундштук от IQOS, у другого — упаковку драже Tik Tac.

Путин заявил, что дрон (в газете говорится только об одном беспилотнике, хотя атаковали Кремль два устройства) был самодельным.

Диктатор заявил, что его «собрали из проволоки и современных материалов и снабдили зарядом примерно в 400 г тротила».

По словам Путина, подобные беспилотники уже залетали на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

По данным российских СМИ, во дворце Кремля, купол которого вспыхнул из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты российского диктатора Владимира Путина и его кремлевская квартира.

Путин вроде бы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала территорию России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.

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