Лукашенко готовят к отправке в Ростов?5
- 10.05.2023, 11:43
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Время в пути составит 25 часов.
Из Минска в Ростов пустили ежедневные автобусы. Время в пути — 25 часов
Ежедневные автобусные рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Минск появились в расписании минского и ростовского автовокзалов.
Время в пути составит 25 часов. Стоимость билета начинается от 144 белорусских рублей.
Автобусы отправляются из Минска с автостанции «Дружная» ежедневно в 14.00, 21.30, 01.00. По пути следования автобуса предусмотрены остановки в Гомеле, Воронеже, Курске, Орле, Бобруйске, Новозыбкове.
Напомним, что после бегства из Украины пророссийского президента Виктора Януковича Ростов стал символическим местом «ссылки» использованных Кремлем и свергнутых народов правителей.
Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко внезапно стало плохо на параде 9 мая в Москве. Диктатор добирался на транспорте до места возложения венков, хотя лидеры других стран шли пешком.
За этим последовал спешный отъезд Лукашенко из Москвы. Диктатор отказался от участия в неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и главами еще шести стран СНГ, которые приняли приглашение посетить Москву 9 мая.
Вечером 9 мая больного Лукашенко привезли на церемонию возложения венков в Минске, но речь произнести он не смог.