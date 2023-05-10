Тертель разорил могилы ради своих фантазий о «терактах» на 9 мая 7 10.05.2023, 12:24

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На ОНТ озвучили обещанные главой КГБ «подробности».

Как сообщал сайт Charter97.org, глава КГБ Иван Тертель 9 мая рассказал, что его ведомство «пресекло попытки совершения терактов» в преддверии Дня Победы. На следующий день телеканал ОНТ опубликовал анонс вечернего сюжета с «подробностями» инцидента.

В ролике показали несколько человек, которые, вероятно, были задержаны КГБ. Ведущая ОНТ рассказала, что «9 мая в Беларуси планировали осуществить сразу несколько терактов», а «следы заказчика ведут в Украину».

— Известно, что взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа. В Беларуси их получили разные люди с одним заданием — забрать и не задавать лишних вопросов. А в нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в стране, — сообщили в эфире ОНТ.

Одна из показанных в ролике девушек сказала, что ее «подставили».

— У меня нет слов, кто-то их туда подложил, — сказал другой участник съемок, после чего ОНТ показало кадры неопознанного устройства с проводами.

— Он (судя по сюжету — заказчик «теракта». — Прим. ред.) сказал, что это поможет сохранить мир между Беларусью и Украиной, — сказала еще одна девушка, которую снимали на фоне могильной плиты на кладбище.

Также в ролике показали мужчину в военной форме, который что-то доставал из горшка с цветами между могилами.

Все подробности предотвращенных КГБ «терактах» пообещали рассказать в фильме «Убойная посылка» в вечернем выпуске новостей.

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