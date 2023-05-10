«Теперь можно уверенно сказать: здоровье подвело Лукашенко» 4 10.05.2023, 12:50

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О скверном самочувствии белорусского диктатора свидетельствуют новые детали.

Александр Лукашенко не хотел ехать в Москву на празднование Дня победы в кремлевских декорациях. Но даже ссылка на плохое самочувствие не помогла. Владимиру Путину сильно понадобился главный союзник под рукой, и тот никуда не делся, пишет обозреватель издания «Позірк» Вячеслав Коростень.

Лукашенко не хотел быть в Москве в этот день. По нескольким причинам. Здесь и традиционное празднование 9 Мая дома, когда все пропагандистские эффекты достаются тебе. И нежелание заново сближаться с Кремлем на крайне опасном этапе войны.

Но главным фактором, державшем правителя поближе к родным резиденциям и лечкомиссиям, было, похоже, состояние здоровья.

Теперь можно уверенно сказать: оно Лукашенко подвело.

Признаки неизвестных хворей (все диагнозы 68-летнего диктатора держатся в строжайшем секрете, кроме, пожалуй, больного колена) он продемонстрировал еще 5 мая на вручении наград. Говорил в то утро тяжело, сквозь одышку, а вечером не появился на большом предпраздничном собрании, где вместо него с главной речью пришлось выступать премьер-министру Роману Головченко.

После этого на три дня Лукашенко из публичного поля исчез. А когда, уже 9 мая, вновь появился — стало ясно, что поправить здоровье за длинные выходные не удалось.

Он пробыл на Красной площади всего несколько часов, но даже телезрителям этого хватило, чтобы убедиться: чувствует себя белорусский гость не очень.

От телекамер не скрылся ни неважный вид Лукашенко, ни его перебинтованная кисть, ни неспособность прошагать 300 метров к могиле Неизвестного солдата. На возложение цветов его везли на электромобиле.

По поводу последнего не упустили случая съязвить («Доехал с ветерком!») журналисты кремлевского пула. Кстати, с ними в дни московских визитов Лукашенко также любит общаться в экспресс-формате. Но теперь традиция нарушилась.

О скверном самочувствии белорусского правителя свидетельствовали еще две детали.

Сначала он быстро убыл по месту прописки, не подкрепившись на дорожку за одним столом с коллегами. А затем — уже вечером в Минске — так и не промолвил ни слова на торжественной церемонии у Вечного огня на площади Победы. Здесь к микрофону вышел уже не премьер Головченко, а министр обороны Виктор Хренин.

Кажется, это первый случай в истории многолетнего правления Лукашенко, когда от него 9 мая не услышали ни слова.

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