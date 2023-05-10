Российский пропагандист опозорился в прямом эфире канала BBC 2 10.05.2023, 12:50

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Видеофакт.

Один из кремлевских пропагандистов Сергей Марков опозорился в эфире британского телеканала BBC, который зачем-то решил взять у него какой-то комментарий о военном параде в Москве.

Во время беседы с журналисткой у него разрядился смартфон, который он использовал для видеосвязи, на что бывший советник российского диктатора Владимира Путина отреагировал в привычной для «глубинного народа» манере.

«Бл*, су*а, пиз*ец», — раздосадовался Марков после того, как экран гаджета погас, не зная, что камера при этом еще несколько секунд работала, транслируя его баттхерт в прямом эфире.

У російського пропагандиста Сергія Маркова під час інтерв'ю з телеканалом BBC розрядився телефон, тому він "красномовно" рознервувася у прямому етері, не знаючи, що камера знімала його ще кілька секунд.https://t.co/s3uLhkE1lR pic.twitter.com/yTnIpn2jQf — NV (@tweetsNV) May 10, 2023

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