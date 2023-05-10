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Российский пропагандист опозорился в прямом эфире канала BBC

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  • 10.05.2023, 12:50
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Российский пропагандист опозорился в прямом эфире канала BBC

Видеофакт.

Один из кремлевских пропагандистов Сергей Марков опозорился в эфире британского телеканала BBC, который зачем-то решил взять у него какой-то комментарий о военном параде в Москве.

Во время беседы с журналисткой у него разрядился смартфон, который он использовал для видеосвязи, на что бывший советник российского диктатора Владимира Путина отреагировал в привычной для «глубинного народа» манере.

«Бл*, су*а, пиз*ец», — раздосадовался Марков после того, как экран гаджета погас, не зная, что камера при этом еще несколько секунд работала, транслируя его баттхерт в прямом эфире.

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