«Слетал в Москву и умер» 6 10.05.2023, 13:34

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В этот раз информация о пошатнувшемся здоровье диктатора получила веские подтверждения.

Визит Александра Лукашенко на парад в Москву 9 мая вызвал широкое обсуждение состояния здоровья почти 69-летнего диктатора, который не сумел самостоятельно пройти и 300 метров, а также имел бинт на руке.

Политический обозреватель и историк Александр Фридман, комментируя «Белсату» визит Александра Лукашенко в Москву, отметил, что политик выглядел не так, чтобы можно было сказать, что эта поездка далась ему легко. При этом собеседник выделил и поведение пресс-службы Лукашенко, и, в частности, Telegram-канала «Пул Первого»:

«До последнего не сообщалось, полетит Лукашенко или нет. Сообщили только в тот момент, когда он приземлился. Все видео и фотографии выглядели очень наигранно. Лукашенко показывали только издалека. Не показали, как он ходит. Даже на тех фото, которые они демонстрируют, а ведь они наверняка выбрали лучшее, выглядит он плохо. В этой связи возникает вопрос: почему вы это распространяете? Вы же видите, что ваш шеф выглядит плохо. Но они должны хоть что-то показывать. Это, наверное, лучшее, что можно было показать, а если это лучшее, то как выглядит худшее?»

Интересным Фридман назвал и тот факт, что российская сторона даже не стремится скрыть состояние здоровья Лукашенко и показывает его пустой стул на завтраке руководителей СНГ.

«Этого можно было не показывать. Но они сделали это. Они тем самым подбрасывают вопросы, и весь белорусский интернет бурлит от этих вопросов», – заявил обозреватель.

Здоровье – табу

Фридман подчеркнул, что состояние здоровья важно для всех политиков – не только автократов. Даже такие демократически избранные лидеры государств, как премьер Израиля Голда Меир, президент Франции Франсуа Миттеран или канцлер Германии Ангела Меркель скрывали от общественности данные о состоянии своего здоровья.

«Они считали, что если их политические оппоненты узнают об их проблемах, то может измениться отношение к ним, и в обществе может возникнуть вопрос, стоит ли человеку с подорванным здоровьем возглавлять государство», – считает собеседник.

В диктатурах же, добавил историк, состояние здоровья правителя – табу. Более того, государственная пропаганда стремится показать его в хорошем состоянии. В случае с Лукашенко, который пришел к власти в 40 лет, сначала это получалось легко, «но постепенно его состояние здоровья, очевидно, менялось».

Система может рухнуть

Фридман подчеркнул, что «белорусская система полностью зависима от Лукашенко, и трудно себе представить, как может функционировать сегодняшний государственный механизм без фигуры Лукашенко в центре».

«Это значит, что если что-то произойдет с Лукашенко, сразу начнет шататься эта система. Сразу начнется борьба за власть, и вся эта система может рухнуть. Это Лукашенко четко понимает», – сказал историк.

Да и в целом значительная часть сегодняшней системы, по его словам, полностью связана с Лукашенко, а для силовиков его существование – гарантия их безопасности, так как иначе их могут привлечь к ответственности за преступления, которые они совершали по его приказу. Поэтому, отметил Фридман, «если в такой системе, заточенной под одного человека, что-то происходит с этим человеком, если он демонстрирует свою слабость», в системе может начаться бифуркация.

Надежда для многих

Фридман отметил, что слухи о плохом состоянии здоровья Лукашенко могут вызвать склонность к преувеличению у тех людей, которые другой надежды на изменения в Беларуси не имеют и «которые Лукашенко ничего хорошего не желают».

«Они видят кадры из Москвы и говорят, что диктатор действительно стар и слаб. Это для многих является надеждой», – считает Фридман.

Слетал в Москву и умер

Фридман также сравнил визит Лукашенко с прежними визитами глав государств-сателлитов СССР, «которые не могли отказать советской стороне и просто вынуждены были ехать в такие путешествия, которые закончились не очень хорошо».

В частности, историк упомянул, как в 1953 году первый коммунистический президент Чехословакии Клемент Готвальд, чувствуя себя плохо, должен был поехать на похороны Иосифа Сталина в Москву. В результате его состояние ухудшилось, он вернулся на родину и умер.

Фридман не исключает, что в ближайшее время может появиться много различных слухов и спекуляций о состоянии Лукашенко. Особенно если он исчезнет на несколько дней. При этом, в отличие от прошлых слухов относительно здоровья Лукашенко, «сейчас есть видеокадры, где он действительно выглядит плохо».

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