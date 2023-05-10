Путин планировал не так 2 Виталий Портников

10.05.2023, 13:56

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Виталий Портников

На Красной площади состоялся парад труса.

Так называемый парад победы в России всегда считается важнейшей пропагандистской акцией для путинского режима. Именно поэтому с таким большим вниманием присматривались к этому параду.

Западные медиа называют этот парад скромным. Однако я бы сказал, что это даже комплимент путинскому режиму.

Вопрос не в том, что авиационную часть парада упразднили, ведь в прошлом году ее тоже не было. Вопрос в том, что никакой серьезной военной техники на этом параде не было. Создалось впечатление, что российская армия потеряла всю свою военную технику во время боев в Украине. Однако это нереально, ведь для парада технику нашли бы.

Есть еще одно впечатление – после того, как в Кремль попали беспилотники, Владимир Путин испугался настолько, что решил не рисковать военной техникой.

Согласно журналистскому расследованию, курсантам, которые были участниками парада, выдали специальные инструкции по эвакуации с Красной площади в случае террористического акта. Кроме того, сокращали количество военных, участвующих в параде, меняли всю логистику. По этим же причинам могли и не привезти на Красную площадь военную технику.

Элитный живой щит

Весьма красноречивым является решение об участии в параде руководителей стран-членов СНГ. Ведь в канун парада в Кремле говорили, что зарубежных лидеров на нем не будет. Даже когда стало известно, что в Москву прибудет президент Кыргызстана Садыр Жапаров, визит которого начинался 8 мая и должен был захватить 9 мая, в Кремле не отвечали на вопрос о том, будет ли он участвовать в параде. Лишь позже подтвердили, что Жапаров будет на параде.

Затем оказалось, что Путин звонил по телефону президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Далее последовали сообщения, что на парад также приедут президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Впоследствии к ним присоединились президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко, а также президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, о консультациях с которым вообще не было никаких сообщений.

С первого взгляда было непонятно зачем нужны все эти правители. Лишь когда я внимательно изучил все обстоятельства, в которых происходило приготовление к параду после появления беспилотника, то осознал, что Путин просто испугался за собственную безопасность.

Он решил уберечься от возможной атаки на центральную трибуну Красной площади щитом из президентов других стран. Токаев, Пашинян, Лукашенко и другие должны были просто прикрывать своими телами Путина.

Об этом написал бывший депутат Государственной Думы России Сергей Марков, известный шовинистическими взглядами и тесными связями с администрацией президента России. Он отметил, что руководителей других стран пригласили в качестве живого щита для Путина.

На Красной площади состоялся парад труса

Это означает простую вещь – мы имеем дело не с парадом победы, а с парадом труса. Мерзавец, палач, убийца, который вместе с этим так боится за свою жизнь и здоровье, готов всем пожертвовать ради собственной безопасности.

Теперь очевидно, что когда Путин сидел за длинным белым столом с иностранными лидерами, причина была не в том, что он смертельно болен и боится заразиться от кого-то коронавирусом. Это просто такое отношение к жизни. Беспилотник не коронавирус, но Путин опасается его так же как вируса. Он хочет закрыться от него телом Лукашенко.

Парад победы 2023 года в Москве всегда войдет в историю, как парад труса. Парад унижения страны, руководство которой убивает, насилует и уничтожает, потому что ни на что другое просто не способно.

Виталий Портников, youtube.com

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