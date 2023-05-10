Положена ли жене часть квартиры мужа? 17 10.05.2023, 13:58

5,518

Разъяснил нотариус.

«Я вышла замуж за разведенного мужчину. Квартиру он с бывшей женой поделил пополам, но эта квартира взята в кредит, который до сих пор выплачивается им и его бывшей супругой в равных долях. Могу ли я претендовать на половину квартиры от части супруга (т. .е на 1/4 долю от всей квартиры), ведь сейчас кредит выплачивается из нашего совместного бюджета? И платить еще до 2031 года. В квартире проживаем я, супруг и дети, но я не прописана здесь», - задала вопрос читательница «Вечернего Бобруйска».

Консультирует Виктория Евсюкова, нотариус конторы Первомайского района Бобруйска:

– По закону общим имуществом супругов является любое нажитое ими в период брака имущество, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из них внесены деньги (если Брачным договором не установлен иной порядок).

К личному имуществу супруга относят имущество, принадлежавшее ему до вступления в брак, либо полученное в период брака в дар или в порядке наследования, а также приобретенные в период брака за счет общих средств вещи индивидуального пользования, если они не относятся к предметам роскоши (например, одежда, обувь).

Имущество каждого из супругов может быть признано судом их общей совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капремонт, реконструкция и т.п.).

Поэтому, если вы хотите получить право собственности на долю квартиры, то для решения этого вопроса вам следует обратиться в суд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».