Песков прокомментировал информацию о болезни Лукашенко 6 10.05.2023, 14:14

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

В Кремле озвучили свою версию внезапного отъезда диктатора с парада в Москве.

В Кремле заявили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко не присутствовал на завтраке с иностранными лидерами-гостями Владимира Путина 9 мая, потому что якобы должен был поехать в Минск на «мероприятия».

Об этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил в среду, 10 мая.

По его словам, «было бы крайне некорректно» говорить что-нибудь о здоровье Лукашенко, который «разделил радость» и нашел возможность приехать 9 мая в Москву.

«Вы знаете, что в него были мероприятия, связанные с Днем победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать», — сказал Песков.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко внезапно стало плохо на параде 9 мая в Москве. Диктатор добирался на транспорте до места возложения венков, хотя лидеры других стран шли пешком.

За этим последовал спешный отъезд Лукашенко из Москвы. Диктатор отказался от участия в неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и главами еще шести стран СНГ, которые приняли приглашение посетить Москву 9 мая.

Вечером 9 мая больного Лукашенко привезли на церемонию возложения венков в Минске, но речь произнести он не смог.

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