«В Беларуси авто не купят за ту стоимость, по которой я хочу его продать» 10.05.2023, 14:20

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Как сегодня работают перегонщики авто из Европы.

Прошлый год стал вызовом для российского авторынка, пострадавшего от введённых в начале весны санкций. Дефицит новых автомобилей, отсутствие предложений на белорусской «вторичке» и выгодный курс евро (минимальное значение — 2,35 руб. за €1 — зафиксировано в октябре 2022 года) спровоцировали большой интерес к подержанным иномаркам из Европы. Оптимальнее всего их оказалось ввозить через Беларусь. На фоне повышенного спроса профессия перегонщика в нашей стране, особенно на её приграничных территориях, стала как никогда актуальна. Мы встретились с одним из брестских «профи» в этой сфере, чтобы узнать, как работает схема покупки авто в ЕС и их последующая перепродажа россиянам сегодня, пишет корреспондент av.by Людмила Николайчук.

Начать эту тему, пожалуй, следует с упоминания действующего в Беларуси Указа № 140, который позволяет определённым категориям граждан растаможивать авто с 50-процентной скидкой. Право на это имеют многодетные семьи, инвалиды I и II групп, а также родители детей-инвалидов. Законопроект, принятый в апреле 2019 года, заметно оживил отечественный бизнес по перегону машин из Европы. Примерно в это время активно заниматься им начал и наш собеседник Дмитрий (имя изменено по просьбе героя).

— Увеличение спроса на наши услуги со вступлением в силу Указа № 140 понятно, ведь экономия на льготной растаможке получается приличная. Так, растаможивая модель с 2-литровым двигателем, стоящую 40 тысяч евро по скидке, мы заплатим около €2 700 вместо стандартных €5 400, — объясняет Дмитрий. — Большой процент автомобилей из Европы именно таким способом растаможивается в Беларуси и потом отправляется в Россию. После введения санкций там, действительно, наблюдался повышенный интерес на иномарки из-за рубежа, пик ажиотажа пришёлся на май — август прошлого года. Укрепление российского рубля позволило довольно выгодно приобретать авто в Европе. А белорусская растаможка по льготе давала хорошие дополнительные бонусы.

Большой поток иномарок пошёл через нашу республику в Российскую Федерацию. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Выяснилось, что в этой схеме задействован ряд посредников, работающих на разных этапах покупки, доставки, растаможки и перегона авто. Как же всё это происходит?

Заказчик выбирает автомобиль из Европы. Он может найти машину сам на иностранных интернет-площадках либо обратиться к посреднику. К выбору последнего стоит отнестись с особой ответственностью. «Авито» и другие популярные сервисы объявлений в России полны предложений помочь приобрести и доставить авто из Европы. Дмитрий тоже размещает здесь информацию о своих услугах, но признаётся, что по большей части на него работает репутация:

— Сарафанное радио в нашем деле — лучший инструмент рекламы. Люди охотнее обращаются ко мне за помощью по советам друзей и знакомых. При этом они готовы заплатить больше за свою безопасность и уверенность, что их не обманут. Многие спрашивают, заключаем ли мы договоры о сотрудничестве. Да, заключаем. Но, думаю, все понимают: эти соглашения не имеют никакой юридической силы и оформляются только для формального спокойствия клиента. Поэтому так важно найти надёжного посредника, которому можно доверить свои деньги. Наличные от клиента, кстати, я получаю под расписку, заверенную у нотариуса.

Итак, посредник найден. Осталось определиться с покупкой. На крупнейшем немецком автосайте https://www.mobile.de масса объявлений о продаже автомобилей. Благодаря своей популярности ресурс существует и в русскоязычной версии. При выборе машины из Европы Дмитрий рекомендует обращать внимание исключительно на предложения автохаусов. Работать с юридическими лицами надёжнее, а ещё в таком случае после растаможки авто можно вернуть НДС. В карточке товара на сайте указаны брутто и нетто. Брутто означает «грязную» цену, из которой позже будут сделаны вычеты, а вот нетто для покупателя является суммой, фактически потраченной на товар. В Германии общая ставка по налогу на добавленную стоимость составляет 19%.

Дмитрий признаётся, что порой хорошие варианты по отличным ценам удаётся найти также на лизинговых аукционах. Правда, если на автосайт может зайти любой желающий, то возможность зарегистрироваться и делать ставки на аукционах есть только у юридических лиц. И тут уж точно без посредника не обойтись.

В любом случае при выборе автомобиля важно тщательно изучить фото, документы, запросить информацию о проводимом техническом обслуживании, замере лакокрасочного покрытия. Скрупулёзный подбор поможет избежать всевозможных неприятных сюрпризов в будущем. Также необходимо обращать внимание на год выпуска и объём двигателя. Ведь чем старше авто и чем объёмнее мотор, тем выше размер ставки таможенной пошлины. Наиболее выгодно привозить автомобили в возрасте от трёх до пяти лет с ДВС рабочим объёмом менее двух литров. Рассчитать размер ставки можно в таможенном калькуляторе.

По словам Дмитрия, сегодня среди покупателей особым спросом пользуются такие марки, как BMW, Audi, Mercedes. Беспрецедентный фаворит — BMW Х3 (G01). Стоимость заказанных авто из Европы, как правило, колеблется в районе 30—40 тысяч евро.

Когда выбор сделан, дело остаётся за малым — оплатить покупку. Осуществить это из России или Беларуси в данный момент невозможно. Для проведения таких операций желательно иметь «прокладку» в Германии — объект, который примет деньги на свой немецкий счёт и оплатит ими приобретение авто. У Дмитрия для этой цели имеется фирма в Польше. Приняв деньги от заказчика, он переводит их на счёт своей польской компании и уже оттуда платит за машину. Хотя, по словам предпринимателя, в последнее время иногда возникают проблемы с внесением средств и с польского счёта.

Забрать иномарку из Европы можно двумя способами: ехать за ней самому либо заказать доставку автотранспорта. Дмитрию с этим вопросом помогают зарубежные компаньоны. Имея на руках предварительно оформленную доверенность, они забирают авто у продавца и привозят его прямо к границе. За свои услуги эти люди берут 500—700 евро, доставка элитного автомобиля обойдётся в 1 000—1 500 евро. Как правило, процесс занимает не более двух недель.

Машина почти у нас — осталось её растаможить. Но если мы хотим сделать это со скидкой, сначала нужно найти подходящего под льготные условия растаможки человека. Благо желающих полно. Таких людей, готовых за определённую сумму продать свою льготу, в народе называют «вешалками». На старте их услуги стоили 200 евро, сегодня ставки возросли до €500—700.

— В соцсети «ВКонтакте», в «Телеграме» есть группы по теме «вешалок». Там можно как ознакомиться с предложениями, так и разместить своё объявление о поиске льготников, — рассказывает Дмитрий, листая ленту одного из таких пабликов. — Записей на стене много, есть и недавние. Но лучше всё-таки брать кого-то из знакомых, чтобы человек был надёжный. В Указе № 140 есть один нюанс: по льготе растаможить автомобиль можно только раз в год. В последнее время часто попадаются «вешалки», желающие повторно в течение календарного года подзаработать на своём льготном статусе. Проверить это, к сожалению, никак нельзя, приходится полагаться на слово. Факт нарушения всплывает только на таможне — конечно, очень неприятный момент. Приходится оплачивать размещение автомобиля на штрафстоянке, искать новую «вешалку» и делать реэкспорт. Если год назад все льготники были «чистые», то сейчас нет-нет да и попадаются «повторки». Я готов заплатить больше, лишь бы человек был благонадёжный.

— Имеет ли значение размер заработной платы льготника? Может ли, например, человек с получкой до тысячи белорусских рублей растаможить на себя Tesla за 50 тысяч евро?

— Обычно никто на это не обращает внимания. К тому же учитывается не только зарплата, но и другая прибыль. Человек мог, к примеру, продать дачу или получить наследство — это тоже доходы. А вообще, в случае чего можно оформить расписку о том, что он, скажем, взял у друга в долг 50 тысяч евро и обязуется возвращать частями в течение такого-то времени. Если спросят, откуда столько денег, — занял, вот документ. Никто не будет это проверять.

Итак, после того как удалось растаможить машину по льготным условиям, остаётся формально купить её у «вешалки» и доставить клиенту в Россию. Часто россияне сами приезжают за автомобилями в РБ. Заказчик полностью оплачивает растаможку и услуги всех посредников, но даже с учётом этого финальная стоимость авто получается значительно ниже цены аналогичной модели в России.

— Как мы знаем, Указ № 140 принят в Беларуси. Не придётся ли гражданину РФ возместить 50% ввозной пошлины при постановке ТС на учёт в России, учитывая, что льготной растаможкой могут пользоваться исключительно многодетные семьи и инвалиды I—II групп, имеющие гражданство Беларуси?

— Я с подобным не сталкивался и о данных прецедентах никогда не слышал, — отвечает наш собеседник. — Да и в этом случае не шло бы такое количество автомобилей через Беларусь в Россию, ведь дело тут по большей части именно в выгодной льготной растаможке.

Дмитрий сотрудничает преимущественно с русскими заказчиками. Интересуемся: почему?

— Там у людей банально денег больше. В Беларуси авто не купят за ту стоимость, по которой я хочу его продать. Тут будут торговаться, сбивать цену за каждый скол и царапину... Белорусский покупатель очень дотошный и скупой! В России с этим проще, к мелочам никто не придирается, есть возможность продать машину быстрее и дороже. К тому же в РБ почти у всех имеются знакомые, которые могут пригнать авто из Европы дешевле. Как правило, в помощи сторонних посредников здесь никто не нуждается.

— Бум на авто из ЕС по сравнению с прошлым летом заметно спал. Осенью это было связано с объявлением в России частичной мобилизации. Сегодня рынок «подвис» из-за падения российского рубля, — отмечает наш собеседник. — Возить иномарки из Европы уже не столь выгодно, как раньше. Заказы у белорусских перегонщиков по-прежнему есть, но их не так много. Подобная ситуация продлится, видимо, до укрепления рубля или пока не исчезнут на внутреннем вторичном рынке предложения иномарок, купленных по старому курсу.

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