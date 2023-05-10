На «Евровидении» хорватская рок-группа исполнила песню о маленьком психопате и тракторе 4 10.05.2023, 14:22

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Фото: Sanjin Strukic / PIXSELL / Scanpix / LETA

Мнения экспертов, о ком она, разделились.

9 мая в Ливерпуле стартовал 67-й по счету музыкальный конкурс «Евровидение». В 2023 году он должен был проходить в Украине, поскольку победителем прошлого соревнования стала украинская группа Kalush Orchestra. Но из-за продолжающихся боевых действий в стране Европейский вещательный союз передал право проведения конкурса Великобритании, чей представитель в 2022 году занял на конкурсе второе место.

В первом полуфинале выступили 15 участников, десять из которых по итогам голосования прошли дальше. Это представители Хорватии, Молдовы, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии. Мальта, Латвия, Ирландия, Азербайджан и Нидерланды в финал не попали.

The first country to qualify for Saturday's Grand Final is Croatia 🇭🇷 #Eurovision pic.twitter.com/gIejIQJkgr — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 9, 2023

Первым участником конкурса, сумевшим пробиться в финал и вызвавшим наибольший интерес публики, стала рок-группа Let 3 из Хорватии, сообщает meduza.io.

Музыканты, выступавшие в разноцветных плащах и фуражках, исполнили песню «Mama ŠČ!». В ее куплете повторяются такие строчки: «Мама купила трактор, мама полюбила дебила», а в припеве — «Этот маленький психопат. Подлый маленький психопат. Крокодил-психопат. Мама, я иду воевать».

В финале композиции на сцене появляется мужчина с муляжами ядерных боеголовок.

Вот фрагмент выступления Let 3 в полуфинале «Евровидения-2023»:

All kinds of madness from Croatia's Let 3 🚜🇭🇷 #Eurovision pic.twitter.com/Gu8RFhhc60 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 9, 2023

А вот их выступление в финале национального отбора на конкурс в феврале 2023 года:

Группа Let 3 была основана еще в 1987 году в Югославии и, как отмечается, известна своими провокационными текстами и непристойными живыми выступлениями.

Зрители «Евровидения» спорили, кому может быть адресована песня Let 3. Некоторые считали, что это пародия на Александра Лукашенко, поскольку солист группы выступал с наклеенными усами.

Сами участники рассказывали, что песня антивоенная и касается всех войн, происходящих на планете, но сейчас они поют о Владимире Путине.

Второй полуфинал «Евровидения-2023» пройдет 11 мая. В нем участвуют Дания, Армения, Румыния, Эстония, Бельгия, Кипр, Исландия, Греция, Польша, Словения, Грузия, Сан-Марино, Австрия, Албания, Литва, Австралия.

Финал конкурса состоится 13 мая. Помимо победителей полуфиналов в нем примут участие представители так называемой «Большой пятерки» (страны-основатели и основные спонсоры конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия) и победительница прошлого года Украина.

Участники из России и Беларуси из-за войны до «Евровидения» не допущены.

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