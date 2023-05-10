Россия отменила визы для граждан Грузии 10.05.2023, 14:34

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение провокацией.

Президент России Владимир Путин отменил действие визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года и разрешил российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию. Об этом говорится в указах, размещенных на официальном портале правовой информации.

Согласно указам, граждане Грузии смогут въезжать в Россию, имея национальный паспорт и другие документы, подтверждающие личность. При этом визовый режим сохранится для тех, кто въезжает в Россию на срок более 90 дней, по работе или учебе.

В МИД России вслед за указами Путина отменили рекомендацию российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию, которая была введена 21 июня 2019 года.

«Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», – подчеркнули в ведомстве.

Упразднение Россией визового режима для граждан Грузии является неприемлемым из-за войны в Украине, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили.

«Очередная российская провокация! Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — написала она в Twitter.

В то же время в Грузии, согласно результатам исследования, проведенного американским Национально-демократическим институтом (NDI) в декабре 2022 года, почти 70% опрошенных выступают за введение визового режима с Россией. О том, что они не одобряют политику правительства Грузии по отношению к приезжим из России, сообщили 57% опрошенных; 29% респондентов считают подход властей приемлемым; еще 14% не знают или отказались отвечать.

Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в 2019 году. В феврале 2023 года в Москве и Тбилиси допустили возможность возобновления прямого авиасообщения, прерванного в 2019 году по инициативе Москвы.

Визовый режим между странами был введен в 2000 году по решению российских властей. С 1 марта 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила въездные визы для россиян. Это случилось по инициативе тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили.

В 2022 году Грузия была одной из самых популярных стран, куда россияне стали уезжать после начала полномасштабной войны в Украине. По данным Росстата, за прошлый год туда уехало около 873 тысяч граждан РФ.

После начала мобилизации в Грузию начали прибывать россияне, подпадающие под призыв. В среднем, по данным МВД Грузии, в конце сентября в страну ежедневно заезжали около 10-11 тысяч россиян. Летом, в туристический сезон, это число не превышало 5-6 тысяч. Многие из них затем уезжали в третьи страны, преимущественно в Армению и Турцию.

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