«Если бы мне столько платили, я бы весь огород ей засадила вместо картофеля» 1 10.05.2023, 14:35

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Цены на голубику в Беларуси достигли космических высот.

Ни одна ягода, фрукт или овощ не сравнится по цене с голубикой. Даже мраморная говядина в Беларуси не достигает такой космической стоимости, как голубика, пишет корреспондент «Ганцевичского часа» Виктория Жданюк.

Шокирующая цена

В сетевом магазине города Ганцевичи Брестской области 7 мая 2023 г. контейнер голубики весом 125 грамм продавался за 8,99 рубля. За килограмм ягоды пришлось бы отдать 71,92 рубля.

«По такой цене у нас даже мясо не продают. А тут ягода, которой у нас полно не только у фермеров, но и в своих огородах. Если бы мне столько платили, я бы весь огород засадила голубикой вместо картофеля», – сказала жительница города Ганцевичи, увидев ценник.

В других районах Брестчины также продают голубику по удивительной цене. Месяцем раньше ягоду свежей голубики в магазине частного предпринимателя в Дрогичине предлагали за 68 рублей за килограмм. По словам местной жительницы, она не видела, чтобы кто-то из посетителей покупал ягоду.

Такие цены, мягко говоря, шокируют покупателя, потому в Ганцевичском районе каждый год собирают десятки тонн ягоды. Фермеры Брестской области выращивают гектары голубики на огромных плантациях и сбывают в Россию или Европу в разы дешевле.

Оптовая стоимость

Как рассказала жительница Дрогичина, которая работала на оптовой закупке голубики для весь сезон 2022 года, голубику брали у местных фермеров по 8-10 рублей. В 2021 году оптовая закупочная цена в Брестской области была почти вдвое выше 13-15 рублей за килограмм.

Хотя сами фермеры и в 2022 году пытались сбыть ягоду по более адекватной цене. К примеру, в интернете сохранилось ноябрьское предложение гродненского фермера продать голубику по 14-20 рублей за килограмм.

«Продаю Голубику сладкую из личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Есть справка из сельсовета, что ягода из своего сада, экологически чистая на все 1000%. Опт, розница», – поясняет в объявлении фермер.

В объявлении, размещённом 20 апреля 2023 года, на российском агросайте есть предложение о продаже голубики за 25,41 белорусских рублей (690 рос. рублей).

«Прямые поставки голубики из Марокко от производителя экспортно-импортной компанией Ra.., Марокко. Авиадоставка. 100% предоплата. Качество отличное в соответствие с высокими стандартами, принятыми в Марокко для экспортной продукции. Степень сладости высокая, калибры большие и средние, ягода крупная», – поясняет продавец.

Ягода расфасована в розничную упаковку в баркеты по 125 г., в картонные ящики по 1,50 кг., а также в деревянных ящиках по 1 кг.

В Польше – дешевле

Для сравнения цен 7 мая 2023 г. посмотрели по чём продают свежую голубику в Польше. Стоимость контейнера голубики весом 400 грамм продаётся за 12 злотых. Один килограмм обойдётся в 30 злотых, что примерно 20 бел. рублей. Эта цена близка к предложениям, размещённым в интернете.

А кто производитель?

На пластиковых упаковках, продаваемых в Беларуси и в Польше указано, что ягода произведена в Испании.

Испания — трансконтинентальное суверенное государство в Южной Европе, имеющее часть территорий в Африке. Испания занимает большую часть (80%) Пиренейского полуострова, а также Канарские и Балеарские острова.

Беларусь с Испанией разделяет 2909 км. Если учесть, что Беларусь и Польша соседние государства, то транспортные расходы не должны сильно диссонировать. В то же время стоимость ягоды в Беларуси на 51,92 рубля дороже.

Возможно, ягода дорогая из-за дополнительных расходов на логистику. Но это лишь, наши предположения. Магазине не занимается формированием цены.

Но информация на ценнике в белорусском магазине не даёт чёткого понимания о производителе, а наоборот заводит покупателя в заблуждение. В штрих-коде на ценнике первые две цифры 87 указывают на Нидерланды.

Нидерланды — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море. Расстояние из Беларуси до Нидерландов 1700 км.

Рядом со штрих-кодом на ценнике указана страна Перу.

Перу — государство в Южной Америке. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади (после Бразилии и Аргентины) страна Южной Америки. Беларусь и Перу разделяет 12047 км.

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