закрыть
10 мая 2023, среда, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Бахмутом ВСУ разгромили россиян из «Градов»

  • 10.05.2023, 14:43
  • 3,182
Под Бахмутом ВСУ разгромили россиян из «Градов»

В оккупантов прилетел залп из 120 ракет.

Подразделения украинской армии нанесли мощный артиллерийский удар по позициям россиян в Бахмуте с использованием реактивной артиллерии.

Один из командиров артиллерийского звена снял кадры ночного залпа с использованием сразу четырех установок РСЗО «Град» 122-го калибра.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Звено артиллеристов вышло на оперативное пространство и после получения координат цели нанесло мощнейший залп, выпустив по скоплению российских оккупационных войск за 30 секунд в общей сложности около 120 ракет.

Один полный пакет установки РСЗО составляет 40 ракет. Отметим, что масса реактивного снаряда установки РСЗО указанного типа составляет 65 кг, а площадь поражения залпа - 145 000 квадратных метров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип