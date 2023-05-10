Под Бахмутом ВСУ разгромили россиян из «Градов» 10.05.2023, 14:43

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В оккупантов прилетел залп из 120 ракет.

Подразделения украинской армии нанесли мощный артиллерийский удар по позициям россиян в Бахмуте с использованием реактивной артиллерии.

Один из командиров артиллерийского звена снял кадры ночного залпа с использованием сразу четырех установок РСЗО «Град» 122-го калибра.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Звено артиллеристов вышло на оперативное пространство и после получения координат цели нанесло мощнейший залп, выпустив по скоплению российских оккупационных войск за 30 секунд в общей сложности около 120 ракет.

Один полный пакет установки РСЗО составляет 40 ракет. Отметим, что масса реактивного снаряда установки РСЗО указанного типа составляет 65 кг, а площадь поражения залпа - 145 000 квадратных метров.

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