И осталось шесть их Дмитрий Галко, «Грани»

10.05.2023, 14:46

2,976

Дмитрий Галко

Лукашенко увезли с последнего парада в сопровождении скорых.

Парад 9 мая на Красной площади - центральное действо путинской религии. Даже, не побоюсь этого слова, осевое событие путинской вселенной. Когда весь мир должен видеть, что они «могут повторить». Они настолько убедили и возбудили себя этим своим «можем повторить», что даже не стали дожидаться, пока на них кто-нибудь нападет, устроили мировую войну сами. По крайней мере, у себя в телевизоре уверяют, что им со всем миром приходится воевать, который хочет их уничтожить. Правда, воюют на этот раз за другую сторону. Аффилированный с ЧВК «Вагнер» канал пишет об этом, нимало не стесняясь: «Мы вырвали национал-социализм из немецких рук и по праву сильного присвоили этот трофей себе. Если и есть сверхлюди, то это мы - русские». И вот в священные дни, на майские, враг наносит удар по Кремлю. Вдобавок ко всем прочим ударам, которые сыплются со всех сторон. После этого можно было ожидать чего-нибудь пафосно-грозного на параде. Но нет, вышло ровно наоборот.

По данным аналитиков OSINT, нынешний парад был самым коротким за последние 20 лет - он длился всего 45 минут. Число участников - рекордно низкое за 15 лет. Всего 8 тысяч военнослужащих. Последний раз такой малочисленный парад проводился в первый год президентства Медведева, 9 мая 2008-го. Наконец, в сравнении с последним годом перед вторжением количество техники сократилось почти в четыре раза: в этом году по Красной площади, по данным телеканала «Звезда», проехала только 51 единица военной техники, а в 2021-м - 197 единиц. Любопытно, что накануне заявлялось 125 единиц. Очевидно сбитые с толку кремлевские медиа либо дали эту (фейковую) цифру, либо туманно писали о «десятках» единиц. Также второй год подряд на параде не было авиации. Впервые не было и колонны танков. В общем, как писал Войнович: «Дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже».

Свадебных генералов удалось собрать буквально в последний момент. В конце апреля Песков заявлял, что дата, мол, не круглая, поэтому приглашений мы не рассылали, вот разве что президент Кыргызстана планирует присоединиться. В итоге приехал почти весь постсоветский диктаторский клуб и примкнувший к ним Пашинян. Вероятно, они призваны были выполнить роль антидроновой защиты, живого щита. В своей речи Путин даже не упомянул возглавляемые ими страны.

А уговорил их приехать, как многие уверены, товарищ Си. Через неделю лидеры стран Центральной Азии должны быть у него на переговорах - и чтобы, значит, не возникла картинка, будто он их переманивает, глава КНР попросил их съездить к Путину тоже. Лукашенко как будто ехать не собирался - считали, что специально прикинулся больным. Но приехал. Несмотря на то что (выглядел в самом деле плохо https://charter97.org/ru/news/2023/5/10/547447/). Сидел с искаженным мукой лицом, еле двигался, в Александровский сад его пришлось подвозить на электрокаре, потому что дойти он был не в состоянии. Журналисты заметили у него на руке бинт, который врачи используют для фиксации катетера. «И осталось шесть их». По некоторым данным, из Кремля Лукашенко увезли в аэропорт в сопровождении скорых.

Министерство иностранных дел Украины выступило с осуждением лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Лукашенко упомянут не был, видимо, потому, что официально не признается в Украине легитимным президентом. В заявлении упоминается, что Путин разыскивается за совершение в Украине военных преступлений Международным уголовным судом. И что в ночь накануне их московской встречи Россия выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву. Украина рассматривает такой шаг со стороны лидеров пяти стран как «аморальный и недружественный» по отношению к украинскому народу, а также как «проявление пренебрежения».

Народы Центральной Азии и Кавказа не заслуживают того, чтобы быть использованными «в фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом», говорится в заявлении украинского МИДа.

После того как Путин выступил с тусклой речью на параде, снова отжег Пригожин, который все никак не выйдет из роли отвязного тролля, несмотря на предупреждения Кадырова: «А счастливый дедушка думает, что ему хорошо... Как выиграть войну, если вдруг случайно окажется, что этот дедушка - законченный мудак?.. Мы на миллиметр не заслужили этой победы. У нас все по телевизору, а украинское наступление будет на земле. Всех с праздником победы наших дедов, а че мы ее празднуем - большой вопрос. Надо про них просто вспомнить, а не вы…ться на Красной площади».

Такое впечатление, что Путин уже умер или его списали в утиль. И некий синклит тайных правителей России объявил смотрины, кастинг на роль нового фюрера, потому что старый сломался и никуда не годится. Кроме этой внезапной выходки Пригожина, который впервые атаковал самого Путина (нужно очень исхитриться, чтобы подумать на кого-то другого), выступил также Гиркин. Предложив неким неназванным силам - как следует из контекста, на роль военного диктатора - себя вместо Пригожина, назвав того «психопатом». Потому что Гиркин лучше во всех отношениях и договороспособен: «Если с умным, интеллигентным, хорошо образованным человеком можно договориться - например, со мной - то с Пригожиным о чем договариваться? С кувалдой не договоришься. Кувалда - тупой инструмент... К тому же он не русский человек».

Пока Россия застыла перед мучительным выбором между Пригожиным и Гиркиным, в Украине впервые отметили День Европы. Отказавшись от дня, специально когда-то созданного, чтобы отделить СССР от демократического мира - от союзников, без которых победа над Гитлером была бы невозможной. Казалось бы, всего один день разницы, но из этой отдельности и выросло в результате новое чудище, до боли похожее на старое. Впрочем, разной была не только дата, совершенно разным было наполнение. При Путине оно проявило себя во всем своем безобразии. Став тем самым «победобесием» - имперским зудом.

«Будем чествовать наше историческое единство - единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм», - сказал президент Владимир Зеленский в обращении 8 мая после подписания указа о новом празднике.

Дмитрий Галко, «Грани»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».