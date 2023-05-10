«Особенно Лукашенко поплохеет, когда Украина начнет контрнаступление»
- 10.05.2023, 15:04
Белорусы закупаются шампанским.
Одна из ключевых тем, которую со вчерашнего дня обсуждают в Беларуси, — самочувствие и здоровье Лукашенко. Поводом для этого стало то, что диктатор не смог на параде в Москве пройти и 300 метров пешком.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на значительное ухудшение состояния Лукашенко. Приводим некоторые из них:
«Молимся всей Беларусью, чтоб чёрт забрал его к себе».
«Скоропостижно, как Макея нельзя - будет подозрительно. Сипатый подохнет в советском стиле: «...после тяжелой и продолжительной болезни...».
«Пойдем скоро закупать шампанское. Особенно Лукашенко поплохеет, когда Украина начнет контрнаступление».
«Не люблю конспирологии, но в этой истории есть несколько странных вещей. Когда ему стало плохо? Уже когда приехал в Москву? В таком состоянии он бы вряд ли ехал вообще куда-то, а двойников для замены у него нет. Может фсбшники что-то «подарили»? Вроде «новичка».
«Лука косит под больного. Ещё может пережить многих с этого парада. Его бы на трибунал и виселицу».
«Давай, Саша, не подкачай! Вся страна затаила дыхание!».
«Кажется, что Таракана гебье потихоньку «дихлофосом» травит с 2020-го».
«Живой труп. Одна нога уже там».
«Дожился Таракан... После его смерти народные гуляния и празднества будут масштабнее, чем на 9 мая».