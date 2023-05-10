«Особенно Лукашенко поплохеет, когда Украина начнет контрнаступление» 10.05.2023, 15:04

Фото: AP

Белорусы закупаются шампанским.

Одна из ключевых тем, которую со вчерашнего дня обсуждают в Беларуси, — самочувствие и здоровье Лукашенко. Поводом для этого стало то, что диктатор не смог на параде в Москве пройти и 300 метров пешком.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на значительное ухудшение состояния Лукашенко. Приводим некоторые из них:

«Молимся всей Беларусью, чтоб чёрт забрал его к себе».

«Скоропостижно, как Макея нельзя - будет подозрительно. Сипатый подохнет в советском стиле: «...после тяжелой и продолжительной болезни...».

«Пойдем скоро закупать шампанское. Особенно Лукашенко поплохеет, когда Украина начнет контрнаступление».

«Не люблю конспирологии, но в этой истории есть несколько странных вещей. Когда ему стало плохо? Уже когда приехал в Москву? В таком состоянии он бы вряд ли ехал вообще куда-то, а двойников для замены у него нет. Может фсбшники что-то «подарили»? Вроде «новичка».

«Лука косит под больного. Ещё может пережить многих с этого парада. Его бы на трибунал и виселицу».

«Давай, Саша, не подкачай! Вся страна затаила дыхание!».

«Кажется, что Таракана гебье потихоньку «дихлофосом» травит с 2020-го».

«Живой труп. Одна нога уже там».

«Дожился Таракан... После его смерти народные гуляния и празднества будут масштабнее, чем на 9 мая».

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