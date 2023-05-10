Бойцы ВСУ показали видео освобождения плацдарма под Бахмутом 10.05.2023, 15:24

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Штурм закончился бегством 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

Бахмут остается целью россиян и забрасывают город авиабомбами и пытаются вести наступление. На новых кадрах с неба над городом-крепостью, которые с передовой передали ТСН бойцы 77-й аэромобильной бригады, видно, как Бахмут пылает, и, несмотря на бегство части регулярной армии врага из-под города, оккупанты до сих пор пытаются наступать. Впрочем, благодаря Силам обороны Украины эти попытки безуспешны.

Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Освободили часть территории и взяли в плен оккупантов.

Бойцы ВСУ на южных подступах к Бахмуту освободили три километра украинской земли.

Видео боя, в котором россияне потеряли минимум пол тысячи своих солдат, опубликовала штурмовая бригада, бойцы которой и оттесняли оккупантов. На кадрах видно, как умело наши воины штурмуют позиции и просто перемешивают россиян в их окопах с землей. От российской 72-й бригады осталось только выжженные лесополосы и куча уничтоженных военных РФ. Даже глава «вагнеровцев» Пригожин признал, что россияне пытались сбежать с позиций, но не успели.

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