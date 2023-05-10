«Могут и от капельницы «случайно» отключить раньше времени» 3 10.05.2023, 15:31

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Уровень паранойи на фоне проблем со здоровьем у Лукашенко уже зашкаливает.

Итак, самый ужасный парад вчера завершился, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Необходимость не выпасть из обоймы и продемонстрировать верность вассала чуть не добила синепалого синегуба. Его действительно долго ставили на ноги, чтобы он смог принять участие в своих празднованиях в Минске, и поездка в Москву эти планы нарушила. Медицина творит чудеса, но не всесильна.

В итоге что имеем:

1. Жалкое зрелище не поспевающего за основной тусовкой синепалого. А ведь там люди и постарше есть.

2. Демонстративное нежелание уважать проблемы синепалого со здоровьем со стороны хозяина банкета.

3. Троллинг в российских СМИ, откровенный стеб и издевательские кадры. Оговоримся тут, что скорая в кортеже - нормальная практика. Излишняя конспирология тут ни к чему.

4. Уважения не проявили и другие гости. Это ответочка за ксенофобию, о которой все знают. Но она особенно обидная.

5. В Минске смог дойти, написал речь, но смог не произнести ни слова. Пропаганда хунты может разгонять все, что угодно про бодрую походку и отличную форму, но уж слишком очевидно, что это было не так.

А больные вассалы Кремлю не нужны. Тем более в критический момент. Для исправления ситуации нужно срочно показать, что еще синепалый синегуб все еще огурцом. Но тут противоречие, чтобы привести в более или менее состояние нужно минимизировать нагрузки, иначе эффект будет обратным. Последствия погони за имиджем вечно здорового и вечного мачо дают о себе знать. В очередной попытке доказать, что здоров можно окончательно растерять остатки здоровья.

С другой стороны, затяжная пауза, заполненная фото и видео консервами, усилит то, что началось уже - брожение и обсуждение: «а что/кто после?». Это бьет по без того нездоровой психике.

То, что в нормальной стране - проблемы со здоровьем у выборного руководства - не является проблемой, в диктатуре, замешанной на культе спортивной личности, - катастрофа. Утрата имиджа, заговоры, неуверенность ближайших соратников - это ворох дополнительных проблем, который неизбежно возникает в такой ситуации.

А самое ужасное – если в Кремле его не жалко, то в Беларуси – тем более. Альтернативная народная любовь никуда не делась, а «элита» прекрасно считывает сигналы из Москвы. Так неровен час и от капельницы могут «случайно» отключить раньше времени. Все же зря не читает классику «Осень патриарха», да и вообще не читает.

В текущей ситуации наша ставка - будет пытаться форсированно «вернуться в седло». Что ж, понаблюдаем, как сам себе доктор будет себя интенсивно долечивать. Уровень паранойи на фоне проблем со здоровьем уже зашкаливает.

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