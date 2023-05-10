Федоров: Оккупантам «горячо» на Запорожском направлении
- 10.05.2023, 15:43
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В области гремят взрывы.
В ряде населенных пунктов Запорожской области, временно оккупированных российскими войсками, сообщают о взрывах. Речь идет о Васильевке, Михайловке и Токмаке. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, в настоящее время на Запорожском направлении оккупантам «горячо».
- Местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака. Ждем подробностей от Генштаба ВСУ, - написал Федоров.
Напомним, вчера мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские военные пытаются покинуть захваченную ими территорию в Запорожской области под видом гражданских.
В частности, сообщалось, что оккупанты проводят так называемую эвакуацию из Токмака в Бердянск.