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Федоров: Оккупантам «горячо» на Запорожском направлении

  • 10.05.2023, 15:43
  • 3,278
Федоров: Оккупантам «горячо» на Запорожском направлении

В области гремят взрывы.

В ряде населенных пунктов Запорожской области, временно оккупированных российскими войсками, сообщают о взрывах. Речь идет о Васильевке, Михайловке и Токмаке. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в настоящее время на Запорожском направлении оккупантам «горячо».

- Местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака. Ждем подробностей от Генштаба ВСУ, - написал Федоров.

Напомним, вчера мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские военные пытаются покинуть захваченную ими территорию в Запорожской области под видом гражданских.

В частности, сообщалось, что оккупанты проводят так называемую эвакуацию из Токмака в Бердянск.

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