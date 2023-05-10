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«В Гродно было настоящее нашествие россиян»

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  • 10.05.2023, 15:43
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«В Гродно было настоящее нашествие россиян»

Снять гостиницу или квартиру было нереально уже за месяц до 9 мая.

В Гродно 9 мая прошел концерт одного из главных z-патриотов российской эстрады Олега Газманова. Судя по видео с концерта, послушать песню «Офицеры» собралось довольного много людей. Однако, судя по всему, многие из них – это россияне, которые приехали в белорусский город на выходные.

Подписчики телеграм-канала «Беларусь головного мозга» сообщают, что в Гродно было «настоящее нашествие россиян». Снять гостиницу или квартиру было нереально уже за месяц до 9 мая. Судя по всему, многие из гостей приехали с расчетом как раз на концерт Газманова.

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