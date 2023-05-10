«Шавка путинская»: в Бресте осудили айтишника за «оскорбление» Лукашенко 8 10.05.2023, 16:04

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Приговор вынесла «судья» Инна Клышпач.

В Московском суде Бреста 26 апреля вынесен приговор по уголовному делу 37-летнего ІТ-специалиста Александра Зановского. Политзаключенного обвинили в публичном оскорблении Лукашенко по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса

В роли судьи выступала Инна Клышпач, а в роли гособвинителя — Фёдор Лешок.

Как сообщают правозащитники, Александра Зановского взяли под стражу 10 марта 2023 года.

Зановскому предъявили то, что он написал 2 комментария под публикациями телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Одно сообщение было написано 24 февраля 2022 года под новостью о том, что с территории Беларуси в Украину заходили российские войска. Сообщение звучало следующим образом: «Таракан путинским шнырем стал уже)))».

Второе сообщение, которым (по версии обвинения) Зановский публично «оскорбил Лукашенко», также было написано под новостью телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Комментарий был опубликован 7 апреля 2022 года под новостью с цитатой Лукашенко о том, что «не может быть переговоров без участия Беларуси». Зановский, согласно обвинению, написал под этим сообщение: «Да он уже не решает ничего. Шавка путинская».

За эти комментарии прокурор Лешок запросил для Александра один год и шесть месяцев колонии в условиях общего режима. Суд согласился с предложением гособвинения.

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