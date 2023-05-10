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Почему на параде в Москве не показали «Армату»?

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  • Telegram-канал «Занимательная конспирология»
  • 10.05.2023, 16:00
  • 2,940
Почему на параде в Москве не показали «Армату»?

Нет триумфа на фронте, нет и шоу на параде.

Особенность нынешнего парада на Красной площади – это отсутствие танка «Армата». Было решено не показывать, чтобы не вызывать новую волну вопросов, а почему он катается только на парадах? На театре боевых действий были замечены только Т-90 «Прорыв», а сейчас вообще туда гонят старые Т-55 с Дальнего Востока.

Отсутствие воздушной части парада – понятно, что его отменили, чтобы не беспокоить систему ПВО столицы.

Отсутствие отдельного шоу военных оркестров. Тут в общем тоже все понятно. Нет триумфа на фронте, нет и шоу на параде.

Интересно будет посмотреть, что «отвалится» от парада в 2024 году, если он вообще состоится.

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