Почему на параде в Москве не показали «Армату»? 5 Telegram-канал «Занимательная конспирология»

10.05.2023, 16:00

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Нет триумфа на фронте, нет и шоу на параде.

Особенность нынешнего парада на Красной площади – это отсутствие танка «Армата». Было решено не показывать, чтобы не вызывать новую волну вопросов, а почему он катается только на парадах? На театре боевых действий были замечены только Т-90 «Прорыв», а сейчас вообще туда гонят старые Т-55 с Дальнего Востока.

Отсутствие воздушной части парада – понятно, что его отменили, чтобы не беспокоить систему ПВО столицы.

Отсутствие отдельного шоу военных оркестров. Тут в общем тоже все понятно. Нет триумфа на фронте, нет и шоу на параде.

Интересно будет посмотреть, что «отвалится» от парада в 2024 году, если он вообще состоится.

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