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Польша изъяла со счетов посольства России почти 1,2 млн долларов

  • 10.05.2023, 16:15
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Польша изъяла со счетов посольства России почти 1,2 млн долларов

Средства сочли вещественными доказательствами.

Польская прокуратура изъяла почти 1,2 миллиона долларов, которые находились на банковских счетах российского посольства и торгового представительства, сообщает Rzeczpospolita.

Издание напоминает, что еще в прошлом году польская прокуратура заблокировала почти 5 миллионов злотых (около 1,2 миллиона долларов), которые находились на банковских счетах посольства России. Это было связано с попыткой снятия крупной суммы со счета диппредставительства РФ в одном из польских банков сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Прокуратура заподозрила, что россияне могут использовать средства для финансирования террористической деятельности или отмывания денег. Но такая блокировка была установлена только на год.

Журналисты отмечают, что в конце апреля прокуратура посчитала эти средства вещественными доказательствами и перевела их на свой счет. При этом российский посол Сергей Андреев не попытался обжаловать решение.

«Таким образом, деньги, около 5 миллионов злотых, останутся на счету прокуратуры до окончания следствия», - добавляет Rzeczpospolita.

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