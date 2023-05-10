Один из пунктов пропуска на границе с Литвой завтра не будет работать 10.05.2023, 16:45

Причина - отключение электричества.

Стало известно, что в пункте пропуска «Котловка» на границе Беларуси с Литвой отключат электроэнергию. Подробности сообщили в Государственном пограничном комитете.

В частности, в ГПК пояснили, что без электроснабжения останется пункт пропуска «Котловка» (сопредельный литовский «Лаворишкес»). Отключение электроэнергии произойдет в четверг, 11 мая, и будет временным. Это связано с ремонтными работами в пункте пропуска.

Ожидается, что подача электроэнергии в «Котловке» будет отсутствовать с 10.00 утра до 14.00 часов, а затем возобновиться. Однако, скорее всего, это повлияет на скорость прохождения границы.

- Возможно увеличение времени проведения таможенных операций, - предупредили в ГПК.

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