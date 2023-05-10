У Нацбанка - сбой в работе сайта 1 10.05.2023, 16:59

Регулятору пришлось «вручную» публиковать курсы валют.

Сайт Нацбанка Беларуси в среду, 10 мая, работает со сбоями. Из-за этого регулятору пришлось публиковать актуальные курсы валют в своем телеграм-канале.

Накануне регулятор анонсировал, что с 6 по 9 мая на сайте будут проводить плановые технические работы. 10 мая сайт Нацбанка в течение дня не открывается у пользователей.

«В связи с продолжающимися техническими работами возможны временные затруднения при попытке доступа к официальному сайту Нацбанка», — сообщил регулятор во второй половине дня, 10 мая.

Из-за сбоев в работе сайта Нацбанк опубликовал актуальные на 10 и 11 мая курсы валют в своем телеграм-канале.

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