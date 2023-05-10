В Подмосковье пытались поджечь воинскую часть

В Подмосковье пытались поджечь воинскую часть4
- 10.05.2023, 17:10
- 3,474
Задержаны пять человек.
Пять человек были задержаны в Подмосковье за планирование поджога воинской части в городе Балашиха. Среди задержанных находился подросток в возрасте 15 лет.
Об этом сообщает российский Телеграм-канал Baza.
По информации СМИ, задержанные молодые люди неоднократно проводили разведку местности и готовили план путей ухода. Они пытались произвести подкоп на территории части и устроить пожар.
Всем задержанным от 15 до 20 лет. Ребята жители Подмосковья и Москвы.
«По версии следствия, группу подрывников сформировали 19-летний Антон Хрипко и 20-летний Сергей Корхов. Сейчас молодых людей подозревают по статье о создании террористического сообщества - она предусматривает от 15 до 20 лет заключения. При этом на Хрипка также возбудили дело о подготовку к теракту», – говорится в сообщении.
Еще трое задержанных – 20-летние Иван Силин и Илья Коркач, а также 15-летний подросток. Его имя не назвали. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе. Молодым людям грозит от 10 до 15 лет заключения.
Напомним, что партизаны активно продолжают свою деятельность и на территории России, борясь с оккупантами. В понедельник, 8 мая, неизвестные подожгли вражеский бомбардировщик.