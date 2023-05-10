В Подмосковье пытались поджечь воинскую часть 4 10.05.2023, 17:10

3,474

Задержаны пять человек.

Пять человек были задержаны в Подмосковье за планирование поджога воинской части в городе Балашиха. Среди задержанных находился подросток в возрасте 15 лет.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал Baza.

По информации СМИ, задержанные молодые люди неоднократно проводили разведку местности и готовили план путей ухода. Они пытались произвести подкоп на территории части и устроить пожар.

Всем задержанным от 15 до 20 лет. Ребята жители Подмосковья и Москвы.

«По версии следствия, группу подрывников сформировали 19-летний Антон Хрипко и 20-летний Сергей Корхов. Сейчас молодых людей подозревают по статье о создании террористического сообщества - она предусматривает от 15 до 20 лет заключения. При этом на Хрипка также возбудили дело о подготовку к теракту», – говорится в сообщении.

Еще трое задержанных – 20-летние Иван Силин и Илья Коркач, а также 15-летний подросток. Его имя не назвали. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе. Молодым людям грозит от 10 до 15 лет заключения.

Напомним, что партизаны активно продолжают свою деятельность и на территории России, борясь с оккупантами. В понедельник, 8 мая, неизвестные подожгли вражеский бомбардировщик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».