«У Лукашенко может быть от банального ларингита до рака гортани» 15 10.05.2023, 17:14

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Диктатор не в состоянии пройти даже несколько сотен метров.

В СМИ сейчас активно обсуждают здоровье Лукашенко после его появления в Москве на 9 мая. Там у него на руке заметили бинт, он не смог пройти несколько сотен метров до места возложения цветов, а после не выступил с речью на площади Победы, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Серьезно ли он болен? Возможно, Лукашенко скоро умрет? Новости об ухудшении состояния здоровья диктатора были и раньше. Однако эта информация держится в строжайшем секрете. Можем ли мы сделать выводы, чем болен Лукашенко по последним событиям? Нет.

Многие обсуждают, что под бинтом на руке мог скрываться катетер, хотя катетера никто не видел. Осипший голос? Опирается все время на что-то? Мы не отрицаем, что Лукашенко и правда болен, но слабость и осиплость может быть при 100500 разных заболеваниях: от банального ларингита до рака гортани.

Не стоит гадать и предугадывать болезнь диктатора по мелким признакам, которые мы увидели через телевизор. Этой информации недостаточно, чтобы поставить хотя бы приблизительный диагноз.

К тому же надеяться, что после смерти диктатора мы автоматически станем жить лучше, не приходится. Смерть диктатора обязательно наступит, но это только еще одна возможность, которой мы, как нация, можем воспользоваться.

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