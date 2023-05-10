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В Новогрудском районе бойцовская собака загрызла хозяина

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  • 10.05.2023, 17:18
  • 9,514
В Новогрудском районе бойцовская собака загрызла хозяина
иллюстративное фото

Животное напало и на дочь погибшего.

В деревне Ачукевичи Новогрудского района стаффордширский терьер загрыз своего хозяина. Трехлетнюю дочку мужчины спасли сотрудники милиции.

Днем 9 мая в милицию поступило сообщение, что минчанин и его дочь, которые приехали в деревню, второй день не выходят на связь. Сотрудник милиции прибыл к указанному дому, но окна и двери были закрыты. Соседка сказала, что несколько раз стучалась в дом, но ей никто не отвечал. Женщина предупредила, что в доме может находиться собака бойцовской породы, пишет «Новае жыццё».

Милиционер открыл окно и увидел тело мужчины со следами ран на полу и девочку в углу. Девочка боялась подойти к окну, потому что на нее рычала собака. Ребенка удалось вытащить через окно, когда приехали другие сотрудники милиции и отвлекли собаку. Девочке оказали медицинскую помощь, собаку усыпили.

Мать ребенка рассказала, что собака жила у них шесть лет, ее взяли щенком, воспитывали и дрессировали. До этого питомец не проявлял агрессии.

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