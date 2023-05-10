Провал кремлевских стратегов 3 Телеграм-канал «Вольнодумец»

10.05.2023, 17:27

5,780

Генштаб РФ переиграл самого себя.

Наш Генштаб и эксперты дают подробную картину происходящего на линии фронта и вокруг Бахмута. Судя по скупым сообщениям, ситуация продолжает оставаться очень сложной. Если верить волонтерам и лицам, реально находящимся в Бахмуте и его окресностях, то враг продолжает с не меньшей интенсивностью обстреливать ВСУ и пытается перерезать все пути снабжения наших войск в Бахмуте.

Если учесть все ранее сделанные заявления Пригожина и его вчерашние истерики-поздравления Путину, то становится очевидным, что план российского генштаба по Бахмуту окончательно провалился. Все истерики Пригожина и его жалобы на нехватку снарядов, вооружений, личного состава, оставление российской 72-й бригадой линии фронта под Бахмутом шириной 2 км, можно было бы рассматривать, как уловку российского генштаба.

Своей истерикой Пригожин как бы говорил: ВСУ заходите на участок шириной 2 км. У нас там нет войск, нет снарядов. Солдаты регулярной армии бегут с линии фронта, а газпромовская ЧВК «Факел» сгорела синим пламенем еще до фронта, так как бойцы отказались даже выходить на позиции! Осталось, чтобы ВСУ кинулись вперед и …. попали в капкан! Но пока ВСУ продвинулись вперед на 3 км и закрепились. Значит россияне просто не могут держать фронт под натиском ВСУ, а генштаб РФ переиграл самого себя?

Нас не должно интересовать, что будет делать Путин с генералами, очередной раз обманувшими его со сроками взятия Бахмута. У нас другая задача – полное освобождение всей украинской земли от оккупантов. А «гениальные» планы Герасимова, его супероперации и стратегические разработки Кремля будут и дальше рушиться. Им всем нужно бежать куда-то, чтобы их никто не нашел, либо в мешке привезти в Гаагу того, кто втянул их всех в войну.

Пожалуй, так бы и было, если бы не отсутствие единой решительной и беспощадной по отношению к России точки зрения зарубежных партнеров относительно будущего России, в случае применения путиным ядерного оружия в Украине. Сейчас у него остался только этот аргумент и то только для того, чтобы продлить часы своего существования.

Через войну в Украине весь мир увидел убогость величия путинской России и несостоятельность притязаний Кремля на мировое лидерство. Все держалось на шантаже, обмане и угрозах, которые продолжают составлять основу политики Путина. Обнулив самого себя, кремлевский режим стоит перед выбором: глобальной катастрофы для всего мира или только его части? И многие лидеры размышляют, а вдруг минует их эта участь? Хотя думать нужно над устранением проблемы, тогда и за стол переговоров можно садиться.

Всеобщий страх, колебания и иллюзорные надежны отдельных лидеров только подпитывают российское ЗЛО. Выглядит это примерно так, когда вместо того, чтобы прихлопнуть назойливого комара одним ударом, все накрываются марлевой накидкой, облегченно вздохнув! Но проблема то не решена!

Телеграм-канал «Вольнодумец»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».