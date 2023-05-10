Диетологи назвали продукт, способствующий быстрому похудению 8 10.05.2023, 17:31

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Он также поможет снизить уровень холестерина в крови.

Американские диетологи заявили, что регулярное употребление в пищу бобовых провоцирует снижение массы тела. В частности, специалисты упомянули о необходимости употреблять фасоль, нуту, горох и чечевицу.

Об этом передает The American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые рекомендуют ежедневно употреблять по 130 граммов бобовых. Это приблизительно три четверти чашки. Такой порции будет достаточно, чтобы потерять 340 грамм избыточного веса в течение шести недель, при условии, что человек будет воздерживаться от переедания.

При этом, после прекращения приема в пищу бобовых не возникает угроза набора лишнего веса.

Эксперты также уточнили, что результаты исследования основаны на 21-м клиническом испытании, участниками которых стали 940 взрослых мужчин и женщин, похудевших в среднем на 340 грамм после употребления в пищу бобовых в течение шести недель.

Специалисты также акцентируют, что кроме сокращения избыточного веса крупы из бобовых снижают уровень холестерина в крови. А это позитивно отразиться на общем состоянии здоровья.

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