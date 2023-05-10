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У политзаключенного из группы Tor Band случился рецидив онкологии

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  • 10.05.2023, 17:47
  • 3,926
У политзаключенного из группы Tor Band случился рецидив онкологии
Евгений Бурло

Теперь он не может самостоятельно двигаться.

Музыкант Евгений Бурло, признанный политзаключенным, сильно похудел и не может передвигаться самостоятельно, в заключении у него случился рецидив онкологического заболевания, сообщает «Гомельская Вясна».

По данным правозащитников, на воле заболевание удавалось лечить, а в СИЗО оно начало прогрессировать и теперь Евгений на грани жизни и смерти. Источники «Вясны» сообщили, что родные музыканта обращались к руководству СИЗО, чтобы он мог получать лечение, но там отказали.

Вчера, 9 мая, Евгению Бурло исполнилось 32 года.

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