У политзаключенного из группы Tor Band случился рецидив онкологии 4 10.05.2023, 17:47

3,926

Евгений Бурло

Теперь он не может самостоятельно двигаться.

Музыкант Евгений Бурло, признанный политзаключенным, сильно похудел и не может передвигаться самостоятельно, в заключении у него случился рецидив онкологического заболевания, сообщает «Гомельская Вясна».

По данным правозащитников, на воле заболевание удавалось лечить, а в СИЗО оно начало прогрессировать и теперь Евгений на грани жизни и смерти. Источники «Вясны» сообщили, что родные музыканта обращались к руководству СИЗО, чтобы он мог получать лечение, но там отказали.

Вчера, 9 мая, Евгению Бурло исполнилось 32 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».