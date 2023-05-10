Назначена дата суда над Эдуардом Бабарико 1 10.05.2023, 18:20

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Эдуард Бабарико

Сын Виктора Бабарико три года находится за решеткой.

Назначена дата суда над Эдуардом Бабарико, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Первое судебное заседание пройдет 22 мая. Дело Эдуарда Бабарико будет рассматривать Минский областной суд в выездном заседании в помещении суда Минского района.

Напомним, Эдуард Бабарико — сооснователь уже несуществующих краудфандинговых платформ «Улей» и MolaMola. В мае 2020 года он возглавил предвыборную кампанию своего отца, Виктора Бабарико. Их задержали 18 июня того же года.

Он находится за решеткой уже три года.

Эдуард обвиняется по трем статьям УК: ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 3 ст. 130 (Разжигание вражды) и ч. 1 ст. 293 (Массовые беспорядки). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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