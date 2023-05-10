закрыть
10 мая 2023, среда, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса «Куб»

1
  • 10.05.2023, 18:30
Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса «Куб»

Прага передаст Киеву и большое количество снарядов для ЗРК.

Чехия передаст Украине два ЗРК «Куб» и «относительно большое количество» снарядов для них. Об этом заявил чешский президент Петр Павел в эфире радио в среду, 10 мая, передает České noviny.

По мнению Павела, «целесообразно» также рассмотреть передачу Украине чешских истребителей L-159, которые могли бы помочь Украине в контрнаступлении. Он сказал, что защитники Украины получили от Чехии около 100 танков, столько же единиц бронетехники и много боеприпасов.

Президент Чехии уточнил, что ЗРК «Куб» сейчас находятся на этапе поставки, и Силы обороны Украины смогут сразу же их использовать благодаря уже обученным бойцам. Чешская армия заменит их израильскими комплексами SPYDER.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип