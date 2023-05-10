Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса «Куб» 1 10.05.2023, 18:30

Прага передаст Киеву и большое количество снарядов для ЗРК.

Чехия передаст Украине два ЗРК «Куб» и «относительно большое количество» снарядов для них. Об этом заявил чешский президент Петр Павел в эфире радио в среду, 10 мая, передает České noviny.

По мнению Павела, «целесообразно» также рассмотреть передачу Украине чешских истребителей L-159, которые могли бы помочь Украине в контрнаступлении. Он сказал, что защитники Украины получили от Чехии около 100 танков, столько же единиц бронетехники и много боеприпасов.

Президент Чехии уточнил, что ЗРК «Куб» сейчас находятся на этапе поставки, и Силы обороны Украины смогут сразу же их использовать благодаря уже обученным бойцам. Чешская армия заменит их израильскими комплексами SPYDER.

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