Тертель закладывал на кладбище в Беларуси взрывчатку «американского производства» 13 10.05.2023, 18:57

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Иван Тертель

КГБ озвучил обещанные подробности о «терактах» в Беларуси.

Стало известно, что изъятая в Беларуси взрывчатка для якобы планируемых «терактов» накануне и в День Победы была «американского производства». Об этом сообщили в эфире ОНТ.

В сюжете со ссылкой на КГБ Беларуси сообщили, что задержанные якобы признались в том, что являются исполнителями. Их объединяет знакомство с белорусом, проживающим в Киеве, который якобы по заданию главного управления разведки Минобороны Украины направил в Беларусь посылки со взрывчаткой в бытовых приборах. Отмечается, что этой взрывчатки хватило бы, чтобы «пустить под откос сразу несколько поездов или устроить теракт среди людей во время празднований 9 Мая».

Также в Государственном комитете судебных экспертиз уже установили, что обнаруженные вещества якобы относятся к пластичным взрывчатым веществам и электродетонаторам. И что их объема было бы достаточно, чтобы собрать несколько взрывных устройств. Кроме того, в ГКСЭ пояснили, что данная взрывчатка была произведена в США.

- Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства С4. Эту взрывчатку зачастую используют для совершения террористических актов, - прокомментировал начальник главного управления специальных экспертиз ГКСЭ Владимир Атрашков.

Ранее глава КГБ Иван Тертель сообщил, что в Беларуси пресекли попытки совершения терактов перед 9 Мая. Позднее в КГБ Беларуси заявили, что подготовкой попытки совершения терактов перед 9 Мая стояли иностранные спецслужбы. А затем еще в КГБ Беларуси сказали, что следы заказчика терактов перед и непосредственно 9 мая ведут в Украину.

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