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Спецназовцы СБУ показали уничтожение российской техники ударными дронами

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  • 10.05.2023, 19:02
  • 2,276
Спецназовцы СБУ показали уничтожение российской техники ударными дронами

Видео.

Спецназовцы СБУ из подразделения «Белый волк» ударными дронами ликвидировали технику и вооружение оккупантов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Два дня работы спецов СБУ - «минус» 14 целей в рядах оккупантов», - говорится в сообщении под видео.

Спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины из подразделения «Белый волк» ударными дронами подстрелили и ликвидировали вооружение врага.

В частности, было уничтожено:

четыре танка;

два БМП-3 и четыре БММ;

два блиндажа;

склад с боеприпасами;

автомобильную технику.

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