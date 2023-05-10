Спецназовцы СБУ показали уничтожение российской техники ударными дронами

Спецназовцы СБУ показали уничтожение российской техники ударными дронами1
- 10.05.2023, 19:02
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Видео.
Спецназовцы СБУ из подразделения «Белый волк» ударными дронами ликвидировали технику и вооружение оккупантов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
«Два дня работы спецов СБУ - «минус» 14 целей в рядах оккупантов», - говорится в сообщении под видео.
Спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины из подразделения «Белый волк» ударными дронами подстрелили и ликвидировали вооружение врага.
В частности, было уничтожено:
четыре танка;
два БМП-3 и четыре БММ;
два блиндажа;
склад с боеприпасами;
автомобильную технику.