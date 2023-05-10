В Минске продаются белорусские грибы по 480 рублей за килограмм 4 10.05.2023, 19:13

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Почему сушеные грибы такие дорогие?

Свежих белых грибов сейчас не найти, зато они доступны в засушенном виде. Дорого! Читатели обнаружили такие в минском «Гиппо» почти по 484 рубля за килограмм. Продаются в 50-граммовых упаковках, пишет «Онлайнер».

Пакетик за 24 рубля наполнен грибами в количестве восьми штук, сквозь которые проходит нитка (считается, что сушка на нитке самая правильная).

В качестве изготовителя указан индивидуальный предприниматель из Бреста.

В этом же магазине чуть дешевле продаются белые грибы из России, в 40-граммовой упаковке по 16 рублей 98 копеек (килограмм выходит 424 рубля 50 копеек). Но российские грибы не цельные, а порезанные на кусочки.

Почему сушеные грибы такие дорогие?

Журналисты задали этот вопрос производителю. Он пояснил, что 480 рублей за такие грибы — это недорого. Во-первых, чтобы получить 1 килограмм сушеных грибов, нужно использовать 10 килограммов свежих. Кроме этого, в цену заложены НДС 20%, надбавка 30%, а также траты на сертификацию и другие расходы. Более того, цельные грибы стоят гораздо дороже нарезанных: «Мы используем молодые первосортные грибы, а в российских грибах используется нарезка, закупочная цена которой в три раза ниже».

Осенью 2022 года свежие белые грибы на рынке продавались по 40, а также по 100 и 150 рублей.

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