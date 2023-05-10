Политзаключенного Николая Климовича похоронят 12 мая 4 10.05.2023, 19:30

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Николай Климович

Прощание с Николаем Климовичем пройдет в Пинске.

Политзаключенного Николая Климовича похоронят 12 мая на пинском кладбище. Об этом пишет «Позірк». По информации ресурса, тело будет перевезено из Витебска в Пинск завтра, 11 мая.

На следующий день запланировано прощание у дома Николая Климовича, а в 14:00 – похороны на кладбище «Торгошицы».

О смерти Николая Климовича в витебской колонии №3 стало известно 7 мая. В феврале этого года суд Пинского района и Пинска приговорил мужчину к году колонии общего режима по статье о клевете на Лукашенко за карикатуру. Климовича отправили в колонию несмотря на инвалидность II группы по сердцу. В последнем слове на суде он заявил, что любой тюремный срок означает для него смерть.

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