Путин подписал указ о военных сборах 3 10.05.2023, 19:39

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С секретными пунктами о сроках и числе призывников.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, резервисты отправятся на сборы в Вооруженные силы РФ, войска Национальной гвардии, органы государственной охраны и ФСБ.

Обеспечить призыв граждан и проведение сборов поручено правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ.

В указе Путина не уточняются сроки сборов и число резервистов, которых планируется призвать. При этом документ содержит два секретных пункта с грифом «для служебного пользования».

Численность участников сборов Кремль засекречивает много лет, а сроки мероприятий — с 2019 года. В 2018 году сборы длились два месяца.

В регионах, где позволяют технические возможности, повестки на сборы будут приходить в электронной форме, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что в целом рассылка повесток будет прежней — на бумаге.

В соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе», все получившие повестку обязаны в течение двух суток прибыть по месту вызова.

Неявка без уважительной причины наказывается штрафом от 100 до 500 рублей. При этом уголовная ответственность, в отличие от уклонения от призыва, не предусмотрена.

1 апреля в России стартовала весенняя призывная кампания, в ходе которой в армию должны направиться 147 тысяч человек. Кроме того, Кремль дал поручение набрать 400 тысяч контрактников и добровольцев, чтобы пополнить истощенные силы в Украине — соответствующие разнарядки получили власти регионов.

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