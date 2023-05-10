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До +22°С ожидается в Беларуси 11 мая

  • 10.05.2023, 20:04
До +22°С ожидается в Беларуси 11 мая

Ночью обещают до -3°С.

Ночные заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Беларуси 11 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков, днем местами по востоку пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Местами, а по Гродненской, Брестской и Гомельской областям на большей части территории, прогнозируются заморозки до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 16-22 градусов.

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