У здания МИД Грузии протестуют против возобновления авиарейсов с РФ 10.05.2023, 20:29

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В среду, 10 мая, у здания МИД Грузии люди собрались в протест против возобновления авиарейсов с Россией.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

«У здания МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с Россией», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что люди вышли с плакатами, на которых написано, что «Россия-оккупант».

На фотографиях можно увидеть, что на акции собрались люди со свистками, а также рядом присутствуют правоохранители.

Авиасообщение между странами прекращено еще с 2019 года по инициативе Москвы. Страна-агрессор решила пойти на такой шаг после того, как появление в грузинском парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова вызвало протесты и беспорядки.

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