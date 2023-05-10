Ученые выяснили, как музыка влияет на мозг 3 10.05.2023, 20:42

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Слушайте на здоровье.

Чтобы мозг работал нормально даже в преклонном возрасте, наука предлагает целый арсенал способов. Прежде всего это умственные тренировки — изучение языков, разгадывание кроссвордов, игра в шахматы и т.д. Недавно этот список пополнила игра на музыкальных инструментах. Эксперименты показали, что у тех, кто делает это регулярно, улучшаются память, пространственное мышление и речевые навыки. Но все же это занятие для немногих, особенно в пожилом возрасте.

А что если просто слушать музыку? Такой эксперимент провели швейцарские ученые, изучая более 130 добровольцев в возрасте от 62 до 78 лет. Их поделили на две группы. Участников первой по полчаса обучали игре на фортепиано, добровольцы из второй слушали музыку. Но не пассивно, а распознавали инструменты, анализировали различные музыкальные стили и пр.

Через полгода ученые обнаружили, что у добровольцев увеличился объем серого вещества в четырех областях мозга, отвечающих за когнитивные функции, в частности, в области мозжечка, влияющего на рабочую память. Более того, тесты показали, что когнитивные функции, связанные с мозжечком, улучшились на шесть процентов.

Ученые отметили, что играть на инструментах все же несколько полезнее, чем слушать. У пианистов первичная слуховая кора оставалась стабильной, а у тех, кто только слушал, отмечались возрастные изменения. То есть заниматься музыкой все же несколько полезнее, чем просто ее прослушивать.

Авторы подчеркивают: нельзя сказать, что музыка омолаживает мозг, но можно утверждать, что она существенно замедляет процесс старения в отдельных участках мозга. А значит, меломаны могут долго сохранять свои познавательные способности.

Учитывая полученные результаты исследования, авторы хотят включить занятия музыкой или ее прослушивание в программу здорового старения. Кроме того, вполне возможно, что занятия музыкой помогут молодым людям, которые имеют легкие нарушения когнитивных функций. Поэтому ученые планируют провести дополнительные исследования. Результаты опубликованы в журнале NeuroImage.

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