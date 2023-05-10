РФ прекратила выплату зарплат работникам оккупационных администраций в Запорожской области 4 10.05.2023, 20:47

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Ввиду развития ситуации на фронте.

Россия оставила без финансирования оккупационные администрации на временно захваченных территориях Запорожской области.

Об этом 10 мая сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

Отмечается, что задолженность по заработной плате в российской «военно-гражданской администрации» временно оккупированных территорий Запорожской области составляет уже до двух с половиной месяцев.

«Руководство оккупационных администраций утверждает, что деньги заблокированы в российском казначействе в связи с бюрократическими преградами. Однако, по информации от нашего подполья, блокировка средств происходит на уровне решения в Москве, – сказано в сообщении. – Россияне решили не платить средства своим «администрациям» ввиду развития ситуации на фронте».

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